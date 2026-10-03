Venden una casa rural de 390 m2, con finca de 3.200 m2, lista para entrar a vivir y muy cerca de la ciudad y playas

La situación de la vivienda, tanto en Galicia como en el resto de España, es insostenible. Los ciudadanos se enfrentan a precios muy elevados, tanto en el alquiler como en la compra, una situación que ha provocado manifestaciones y acampadas en las principales ciudades del país para reclamar soluciones tras el desahucio de Maricarmen y que llevó al Gobierno a elaborar dos decretos, que fueron tumbados este viernes con los votos en contra del PP, Vox y Junts.

En este contexto, consultar portales como Aldeas Abandonadas puede ser una alternativa para quienes buscan adquirir una propiedad fuera de la ciudad, pero sin alejarse demasiado de ella y manteniendo el acceso a los servicios necesarios. Estas localidades ofrecen mejor relación calidad-precio y permiten vivir en un entorno más natural sin renunciar a la cercanía a la ciudad.

Casa rural para entrar a vivir a 14 kilómetros de la ciudad

La vivienda se encuentra en la parroquia de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra) Aldeas Abandonadas

Si te planteas dejar la ciudad para irte al rural, ya sea por los precios desorbitados de la vivienda o por el estrés que generan los núcleos urbanos, pero a su vez te da un poco de vértigo pensar que quizá no cuentas con todos los servicios necesarios, esta propiedad en Carballedo es un ejemplo de que rural y servicios no tienen por qué estar reñidos.

Situada en el municipio de Cerdedo-Cotobade, esta casa se encuentra a unos 14 kilómetros de Pontevedra, una distancia que permite disfrutar de un entorno tranquilo y de naturaleza sin quedar aislado de la ciudad.

Dispone de tres porches Aldeas Abandonadas

Además, según la información del anuncio, en un radio de apenas dos kilómetros hay servicios básicos como centro de salud, farmacia, supermercado, cafetería, casa de comidas y estanco. Así, la ubicación permite cambiar a un estilo de vida más pausado y tranquilo, sin dejar de disponer de todas las comodidades.

La vivienda cuenta con 390 metros cuadrados construidos y se asienta sobre una finca de 3.200 metros cuadrados, completamente cerrada mediante muros de piedra. En su interior dispone de 5 habitaciones, 2 salones, 2 baños, cocina, trastero y garaje, además de 3 porches para disfrutar de las vistas exteriores a la finca.

Estancias interiores de la vivienda Aldeas Abandonadas

Sin duda, uno de los grandes atractivos de esta propiedad es que evita tener que escoger entre ciudad o rural. Si te decantas por esta vivienda, la tranquilidad y la naturaleza son los protagonistas, a la misma vez que tienes la ciudad a tan solo 14 kilómetros de distancia. Incluso, es una opción perfecta para vivir aunque trabajes en Pontevedra.

La propiedad tiene un precio de 525.000 euros, por lo que no es una cantidad accesible para muchos. A cambio, ofrece una superficie súper amplia, una finca de gran tamaño y una ubicación perfecta para aquellos que necesitan una buena combinación entre entorno rural y cercanía a la ciudad.