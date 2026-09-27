Venden una casa rural de 345 m2 con amplias estancias y jardín de 2.800 m2 en un pueblo de 60 habitantes

Vivir en la ciudad hace que la vida, en ocasiones, sea mucho más sencilla. No obstante, el coste suele ser más elevado y el ritmo también es más frenético. Por eso, cada vez son más quienes optan por trasladarse a pueblos en busca de una mayor tranquilidad.

En Idealista podemos encontrar viviendas para todos los bolsillos, desde pequeñas casas hasta grandes caserones con piscina, jardín y todo lo necesario para disfrutar de una vida tranquila.

4 dormitorios y una cocina totalmente equipada

Una de las viviendas en venta más llamativas se encuentra en Soutomaior (Pontevedra). Se trata de una casa rural que destaca por sus amplias estancias, fachada en piedra y escasa distancia al histórico Castillo de Soutomaior.

"Originalmente construida en la década de 1880, la casa fue renovada con buen gusto en 2004, conservando la esencia de una casa de piedra tradicional gallega al tiempo que incorporaba elegantes elementos de piedra", señala MyGalicianHome, la agencia inmobiliaria que gestiona la venta de este inmueble.

La vivienda tiene una superficie útil de 345 metros cuadrados (m2) distribuidos en dos plantas:

En la planta baja, la casa cuenta con una amplia sala de estar, un comedor y una cocina totalmente equipada. "También hay un dormitorio con baño privado, un aseo de invitados y una gran galería iluminada por el sol que da al jardín".

Jardín exterior y piscina de 11 m x 4 m Idealista/MyGalicianHome

Por otro lado, la planta superior, o nivel del sótano, incluye tres dormitorios, dos baños y otra galería con acceso directo al jardín de 2.800 m2. En él, se encuentra un edificio de almacenamiento independiente, una piscina de 11 m x 4 m y un baño exterior para mayor comodidad.

"La propiedad está equipada con calefacción por suelo radiante y el agua se suministra desde un pozo privado, con la opción de conectarse al suministro de agua comunitario si se desea".

A 20 minutos de la ciudad y del aeropuerto de Vigo

La vivienda disfruta de una excelente ubicación a 20 minutos de Pontevedra y del aeropuerto de Vigo. Se encuentra en la pequeña aldea de Val, de apenas 60 habitantes, pero muy cerca del centro de Soutomaior y del Castillo de Soutomaior.

El precio de venta es de 700.000 euros. Tal y como detalla Idealista, el anuncio ha recibido 2.219 visitas desde su última actualización en febrero de 2026. Además, 54 personas lo han guardado como favorito y otras tres se han puesto en contacto por correo electrónico.