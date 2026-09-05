Venden una aldea con 4 casas, dos fincas que suman más de 60.000 m2 junto al río y buenos accesos a la ciudad

A unos 19 kilómetros de la ciudad de Ourense se encuentra este conjunto rural en venta, formado por cuatro edificaciones situadas en una finca, además de otra finca de mayor extensión que linda con el río. Según se indica, la propiedad es "ideal para uso privado o negocio", por lo que es apto tanto para una residencia habitual, segunda vivienda o inversión.

El conjunto cuenta con cuatro casas, de las cuales tres están alquiladas, generando una rentabilidad mensual. Además, los bajos de algunas de las viviendas ofrecen la posibilidad de realizar ampliaciones. Sin duda, se trata de una oportunidad para quienes buscan disfrutar de una vida tranquila en plena naturaleza y cerca de la ciudad, pero lejos del bullicio urbano.

Se puede plantar viñas en la finca

Conjunto rural en venta muy cerca de la ciudad de Ourense Aldeas Abandonadas

Este conjunto rural está muy cerca de la ciudad de Ourense, pero en un entorno rodeado de naturaleza que permite disfrutar de la máxima tranquilidad posible, mientras se disfruta de todos los servicios necesarios a un paso.

La propiedad está formada por cuatro casas, situadas en una finca de aproximadamente 3.800 metros cuadrados, además de otra finca de mayor extensión que linda con el río y cuenta con 6 hectáreas. En total, ambas fincas suman más de 60.000 metros cuadrados.

Entorno el conjunto rural en venta Aldeas Abandonadas

Las cuatro viviendas ofrecen diferentes opciones de uso, siendo perfectas tanto para aquellos con cierto interés en formar su hogar en el rural gallego, como para quienes estén más interesados en desarrollar un proyecto de inversión.

Actualmente, tres de las casas están alquiladas, por lo que la propiedad genera una rentabilidad mensual. La vivienda restante puede destinarse a uso propio o alquilarla.

Además, algunas de estas viviendas cuentan con bajos que podrían ampliarse, lo que permite aprovechar todavía más sus espacios. La finca de mayor extensión, la de seis hectáreas, ofrece un sinfín de posibilidades para quienes quieran desarrollar alguna actividad relacionada con el entorno rural, agrícola o turístico.

Acceso a las viviendas del conjunto rural en venta Aldeas Abandonadas

Entre otras características, destaca que tiene un buen acceso asfaltado, calefacción de gasoil, agua de manantial y pozo, y es perfecta para plantar viñas. Así, por su ubicación cerca de la ciudad pero sin sus agobios, superficie de gran tamaño y cualidades, esta propiedad es perfecta tanto para quienes buscan una inversión como para los que quieran vivir en ella.

El conjunto rural se ofrece por 265.000 euros, un precio muy llamativo teniendo en cuenta que dispone de cuatro viviendas, una finca de 3.800 m2 y otra de casi 60.000 m2 junto al río.