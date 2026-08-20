Comprar una vivienda en la calle más cara de Galicia cuesta casi 2 millones de euros en esta ciudad

Vista área de la calle gallega más cara para comprar una vivienda según un informe de Idealista Google Maps

Idealista ha publicado un informe en el que analiza las calles más caras para comprar vivienda en España y, aunque Galicia no se encuentra dentro del ranking de las 10 primeras, se encuentra por encima del millón de euros, rozando, casi, los 2 millones, un precio inaccesible para la mayoría.

Las calles más exclusivas se reparten entre Mallorca, Madrid y la Costa del Sol, repartiéndose entre estas tres zonas las 10 calles más caras de todo el país. Otras cinco comunidades autónomas tienen direcciones en las que se supera de media el millón de euros, entre las que se encuentra Galicia.

Precio por comprar una vivienda en la calle más cara de Galicia

La calle más cara de Galicia para comprar una vivienda se encuentra en Vigo. Concretamente, se trata de la Calle Arquitecto Antonio Cominges, en la parroquia de Oia, donde el precio de una vivienda alcanza 1.980.000 euros.

Situada en un entorno privilegiado, a escasos metros del mar y muy cerca del centro de Vigo, esta dirección encabeza el ranking de las calles más caras de Galicia, según un informe de Idealista.

Galicia se suma así a las comunidades que cuentan con calles cuyo precio supera el millón de euros. Cataluña con 980.000 euros, Canarias con 5.950.000 euros, Comunidad Valenciana con 4.200.000 euros y Euskadi con 1.790.000 euros, figuran también entre las regiones con las direcciones residenciales más exclusivas.

A ellas se añaden las mencionadas Mallorca, Madrid y Costa del Sol, que ocupan los diez primeros puestos con diferentes direcciones, concretamente las provincias de Madrid, Baleares y Málaga.

En el caso de la Calle Arquitecto Antonio Cominges, si accedemos al portal inmobiliario de Idealista, vemos que el precio de 1.980.000 euros corresponde a un chalet independiente de 240 m2, ubicado en primera línea de mar, con cuatro habitaciones y garaje incluido.

La propiedad dispone además de tres baños, terraza y balcón, y una parcela de 1.000 metros cuadrados.