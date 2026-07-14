Subastan una plaza de garaje de 11 m2 desde 532 euros: en una de las localidades costeras más deseadas

Sanxenxo (Pontevedra) es uno de los destinos vacacionales más destacados de las Rías Baixas (e incluso de España) por sus playas de agua cristalinas, gastronomía excepcional y un ambiente animado.

Sin embargo, aparcar en Sanxenxo en pleno verano, sobre todo los meses de julio y agosto, es complicado debido a su alta demanda. Por ello, algunos vecinos optan por alquilar o comprar una plaza de garaje para evitar perder tiempo dando vueltas con el coche.

En una de las localidades costeras más deseadas

Edificio donde se encuentra el garaje Agencia Tributaria

Además de los contactos directos y de los portales inmobiliarios, otra opción para encontrar garajes a buen precio es el portal de subastas de la Agencia Tributaria.

Uno de los últimos ejemplos lo encontramos en el lugar de A Carabuxeira, en la parroquia de Padriñán, donde el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda ha sacado a subasta una plaza de aparcamiento valorada en más de 5.000 euros.

Ubicada en el edificio 'Troncomar', el estacionamiento tiene una superficie útil de 11,25 metros cuadrados (m2), ideal para un coche de tamaño mediano o pequeño.

De acuerdo con la descripción del anuncio, la plaza de aparcamiento linda, por su parte frontal, con una zona de maniobra y, por la parte posterior, con el muro de cerramiento del edificio.

La propiedad, con número de referencia catastral 6844010NG1964N0001IA, forma parte de un sótano de varias alturas, ocupando la planta -2 del parking.

Valorado en más de 5.000 euros

La plaza de aparcamiento está valorada en 5.323,86 euros y la puja mínima comienza en 532,39 euros.

Los licitadores deben constituir un depósito de garantía de 266,19 euros, lo que equivale al 5% del valor total de la plaza de parking.

En este caso, el derecho que se subasta corresponde al pleno dominio, con un porcentaje de titularidad del 100%.

Las personas interesadas todavía pueden pujar por este estacionamiento hasta el próximo lunes 20 de julio a las 18:00 horas.