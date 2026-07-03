Subastan una vivienda en Pontevedra desde 6.391,82 euros: 75,57 metros cuadrados y 3 habitaciones

Fachada del edificio e interior del portal de la vivienda que subasta la Agencia Tributaria Agencia Tributaria

Ante el elevado precio de la vivienda, que en Pontevedra capital se sitúa en los 2.510 euros/m2 según los datos de junio 2026 de Idealista, tener en cuenta el portal de subastas de la Agencia Tributaria es una excelente opción para hacerse con una verdadera ganga inmobiliaria.

La Agencia Tributaria ha sacado a subasta una vivienda en Pontevedra, concretamente en la Avenida Marqués de Valterra, número 77, en el barrio de Estribela, parroquia de Lourizán, cuya puja inicial parte tan solo de 6.391,82 euros.

La tasación asciende a 63.918,20 euros

Cada vez son más las personas que deciden trasladarse a municipios cercanos a las grandes ciudades gallegas que les permitan tener opciones de compra de vivienda más económicas. Sin embargo, hay quienes no quieren dejar la ciudad y, para estos casos, hacer caso al portal de subastas de la Agencia Tributaria puede ser la oportunidad que necesitas.

Actualmente la Agencia Tributaria tiene subastado un piso en la Avenida Marqués de Valterra, número 77, en Pontevedra capital, con pleno dominio y un porcentaje de titularidad del 100%. La subasta estará activa hasta el 20 de julio, aunque temporalmente la han suspendido, a la espera de volver a reanudarse el 17 de julio a las 12:00 horas. No obstante, no se descarta que la Autoridad Gestora la reanude en cualquier momento.

La vivienda cuenta con una superficie construida de 75,57 metros cuadrados y es un primer piso, letra D, que cuenta con vestíbulo, sala de estar comedor, tres dormitorios, cocina, baño, aseo y pasillo distribuidor. Además, tiene anexo un trastero situado en el desván del edificio. No hay disponibles imágenes del interior de la vivienda, pero la Agencia Tributaria ofrece fotografías de la fachada del edificio y del interior del portal.

Los interesados deben cumplir una serie de requisitos económicos para participar en el proceso. En este sentido, los licitadores tienen que constituir un depósito de garantía de 3.195,91 euros.

Su referencia catastral es: 5744045NG2954S0006SO. Puedes acceder a ella a través de este enlace y pujar aquí.