Subastan una vivienda a 5 minutos de la Gran Vía de Vigo desde 6.500 euros: 79 m2 y cerca de supermercados

El portal de subastas de la Agencia Tributaria ha sacado a subasta una vivienda en una zona residencial de Vigo, próxima al Parque de Castrelos, al Centro Comercial Gran Vía de Vigo y al Parque canino Ponte Nova.

En concreto, la vivienda se ubica en el barrio de Freixeiro y la puja inicial parte de los 6.500 euros, aunque la tasación de la propiedad asciende a los 65.662,52 euros.

La tasación asciende a los 65.662,52 euros

La dificultad para encontrar vivienda en Vigo está llevando a muchos compradores a recurrir a las subastas, especialmente si se tiene en cuenta que el precio medio en la ciudad alcanza los 2.467 euros/m2, según Idealista.

En este contexto, la Agencia Tributaria ha sacado a subasta una propiedad situada en la calle Conde, número 5, con pleno dominio y un porcentaje de titularidad del 100%.

La vivienda cuenta con una superficie construida de 79,72 metros cuadrados y está integrada en un edificio de dos plantas. El anuncio figura en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y su referencia catastral es: 2645645NG2724S0003UU.

Los interesados deben cumplir una serie de requisitos económicos para participar en el proceso. En este sentido, los licitadores tienen que constituir un depósito de garantía de 3.283,32 euros, lo que representa el 5% de la valoración total.

La Agencia Tributaria no ofrece imágenes del interior de la vivienda, aunque en el exterior se aprecia una propiedad de dos alturas con acceso independiente mediante escaleras, fachada de ladrillo, parking privado y zona común al aire libre con múltiples posibilidades.

La vía pública dispone igualmente de zonas de aparcamiento. Además, la vivienda que subasta el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda se encuentra cerca de supermercados y otros servicios, a pocos minutos en coche, como el Centro Comercial Gran Vía de Vigo.

La subasta comenzó el pasado 12 de mayo y estará activa hasta el próximo 1 de junio a las 18:00 horas.