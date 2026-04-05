Ayuda confirmada: hasta 15.000 euros para adquirir una vivienda en un centro histórico

La Xunta de Galicia ha anunciado esta semana una nueva línea de ayudas con un presupuesto total de 2 millones de euros. De esta cantidad, 1.500.000 se destinarán a la adquisición de vivienda protegida, mientras que los 500.000 euros restantes estarán dirigidos a la compra de viviendas en centros históricos, una opción para la que será necesario cumplir una serie de requisitos específicos.

Estas ayudas se publicarán próximamente en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El plazo de solicitud se abrirá cinco días después de su publicación y permanecerá activo hasta el 15 de octubre de 2026. A continuación, te explicamos en qué consiste esta ayuda y cuáles son los requisitos mínimos que debes cumplir para poder acceder a ella.

Hasta 15.000 euros para adquirir una vivienda en un centro histórico

Esta ayuda está destinada a la compra de viviendas que vayan a constituir la residencia habitual y permanente de la persona adquiriente. Para poder beneficiarse de esta subvención en centros históricos, es necesario contar con ingresos iguales o inferiores a 6,5 veces el IPREM.

Si se cumple este requisito, se podrá acceder a distintas cuantías: con carácter general, hasta 10.800 euros; una cantidad que se incrementa hasta los 12.800 euros en el caso de personas menores de 36 años, y que puede alcanzar los 15.000 euros si la vivienda se encuentra en el ámbito de un área Rexurbe, sin límite de edad en este supuesto.

El importe de la ayuda será del 20% del precio de la vivienda, con las cantidades máximas indicadas. Además, estas ayudas son compatibles con el aval del 20% que ofrece la Xunta de Galicia, facilitando así la financiación junto con la entidad bancaria para la compra de vivienda.

En el marco del Pacto de Vivenda de Galicia 2021-2025, ya se concedieron 645 ayudas para la adquisición de viviendas en centros históricos y de vivienda protegida, por un importe total superior a los 6,75 millones de euros.

Áreas Rexurbe

Las áreas Rexurbe (área de regeneración urbana de interés autonómico) son áreas de intervención en el medio urbano que, por sus especiales características necesitan de una mayor implicación de la administración autonómica y local para dinamizar y revitalizar su ámbito.

Áreas Rexurbe declaradas en Galicia: