Vendida la antigua sede del Celta de Vigo a una empresa extranjera: chalet de 983 m2, 14 habitaciones y 6 baños

El mercado inmobiliario de Vigo acaba de protagonizar una de las transacciones más importantes y destacadas de los últimos tiempos: la inmobiliaria 247 Real Estate, firma especializada en activos singulares y operaciones prime en Galicia, ha estructurado la adquisición de la antigua sede del Celta de Vigo por una empresa extranjera.

Ubicada entre la plaza de España y el Castelo do Castro, esta propiedad es sinónimo de exclusividad e historia, ya que albergó hasta el año 2018 la sede institucional del club celeste, y recientemente ha sido adquirida por una empresa extranjera.

La antigua sede del Celta de Vigo, vendida a una empresa extranjera

"Este tipo de transacciones refleja el momento que vive Galicia como mercado inmobiliario de alto nivel", detalla Andrés Lorenzo a este medio. En una conversación telefónica, el responsable de 247 Real Estate también informa que "cada vez más compradores internacionales buscan territorios que ofrezcan calidad, patrimonio y calidad de vida".

Y añade: "Galicia reúne esos valores,y Vigo se está consolidando como uno de sus grandes polos de atracción".

El chalet de casi 1.000 metros cuadrados, por el que pasaron leyendas como Gustavo López, Iago Aspas o Nolito, estuvo publicado en el portal inmobiliario Idealista desde el verano de 2025, pero todo indica que ya ha encontrado comprador. "Ha sido adquirido por una empresa extranjera", comenta Andrés.

Este pazo se construyó hace 80 años, en 1946, y es obra del arquitecto Antonio Cominges Tapias. En concreto, la propiedad cuenta con cuatro plantas y dispone de 14 habitaciones, seis baños y un garaje cubierto para dos coches, estancias luminosas y grandes espacios versátiles.

En el exterior de la vivienda hay un amplio jardín que supera los 2.600 metros cuadrados, lo que lo convierte en un espacio ideal para pasear y disfrutar del aire puro sin salir de la ciudad. "Además, mantiene elementos decorativos originales como escudos tallados, pilares decorativos y columnas de piedra", detalla Idealista.

Gracias a sus generosas dimensiones, casi 1.000 metros de superficie construida y otros 2.600 de parcela, "esta propiedad es ideal para convertirse en una residencia privada de lujo, la sede corporativa de una empresa o un destacado showroom", según destacaba el anuncio publicado en Idealista.

De hecho, aunque desde 247 Real Estate no ofrecen demasiada información sobre el comprador ni tampoco del precio de la vivienda, sí indican que se trata de una empresa extranjera. Esta operación, de "alto nivel", confirma el creciente interés internacional por inmuebles singulares en Galicia.