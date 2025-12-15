El barrio de Vigo que aspira a ser la nueva zona de moda: 1.600 viviendas y 248 millones de euros de inversión

Vigo es una ciudad en constante evolución que sorprende con nuevos proyectos de futuro. Consciente de la creciente demanda de vivienda, la ciudad sigue expandiéndose urbanísticamente. En este contexto, la construcción es notable en zonas como el barrio de Navia, actualmente en ampliación, con edificios de nueva construcción -algunos de vivienda protegida-, zonas verdes, carril bici y nuevos servicios.

En los años 90, Navia era una zona rural alejada del centro, pero hoy se ha consolidado como un barrio moderno y en continuo crecimiento. Calles como Teixugueiras concentran edificios de gran altura, espacios comunes, parques públicos y comercios, convirtiendo la zona en un entorno bien equipado, aunque todavía con margen para su desarrollo.

Navia, un barrio vigués en crecimiento

Navia se ha consolidado en las últimas décadas como un gran ejemplo de transformación urbana en Vigo. Lo que en los años 90 era una zona rural se ha convertido en un barrio moderno, dinámico y en continua expansión, capaz de llamar la atención de nuevos vecinos y de cambiar el mapa demográfico de la ciudad olívica. Así, poco a poco ha logrado convertirse en el barrio más joven de Vigo.

El reciente inicio de la construcción de 35 viviendas protegidas confirma que Navia sigue creciendo. Este nuevo edificio, dividido en tres bloques, supone una inversión superior a los 8,5 millones de euros, financiado mayoritariamente con los fondos propios de la Xunta.

A esta actuación se suman las obras de urbanización del polígono 2 de la ampliación del barrio que comenzaron en verano, para el que se ha destinado un presupuesto de 16,4 millones de euros y se prevé que finalice a finales de 2026. Estas obras traerán consigo la construcción de nuevas calles, redes de saneamiento, telecomunicaciones, iluminación pública y espacios ajardinados.

Todo ello con el fin de que los nuevos vecinos se sientan a gusto en un nuevo barrio que no para de crecer desde que recibió a sus primeros residentes allá por el 2005.

La planificación autonómica para Navia es del todo ambiciosa. La Xunta prevé levantar hasta 1.600 viviendas, con una inversión global cercana a los 248 millones de euros, de los cuales la mitad están en ejecución.

En la actualidad, cerca de 600 hogares están en distintas fases de tramitación, mientras que más de 900 viviendas están en distintas fases de ejecución entre los polígonos 1 y 2, y hay en obras seis edificios para más de 200 pisos.

La calle Teixugueiras, el corazón del barrio

Edificios 'Rabo de Galo', en la calle Teixugueiras. Wikipedia

La calle Teixugueiras es una de las vías más largas de Vigo y también una de las más pobladas. Su particular skyline, marcado por edificios altos y colores vivos, ha convertido a la zona en una imagen reconocible de la ciudad. A lo largo de ella hay parques, servicios y comercios que han dado vida a un barrio joven y cada vez mejor equipado.

El crecimiento demográfico de Navia es especialmente relevante: de poco más de 2.000 habitantes en 2024 a cerca de 10.000 habitantes en la actualidad, superando en población a varios municipios de la provincia.