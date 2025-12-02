Alquilar un piso en Vigo, misión imposible: el precio asciende en noviembre a cifras récord

Nuevo mes en Vigo y más complicado alquilar o comprar un piso. El precio de la vivienda ha mantenido su tendencia alcista en noviembre, alcanzado cifras récord según un informe del portal inmobiliario Idealista.

Los alquileres se han encarecido un 8% respecto a noviembre de 2024, situándose en los 11 euros por metro cuadrado por primera vez. Así, un piso medio de 90 metros cuadrados costaría 990 euros al mes de media.

También acumulan importantes subidas trimestrales y mensuales. Una vivienda en alquiler cuesta un 3,9% más respecto a verano y un 1,2% más en comparación con el mes de octubre de este año.

El encarecimiento de la vivienda es notable en el centro urbano, donde el metro cuadrado tiene un valor de 11,1 euros tras registrar un alza del 7,3%. Ahora bien, la zona más cara en Vigo sería Alcabre-Navia, en la que el precio por metro cuadrado alcanza los 12,4 euros, según Idealista.

La compraventa, también al alza

Asimismo, las viviendas en régimen de compraventa continúan encareciéndose. En noviembre, ha registrado un incremento del 2,9% respecto al mismo mes de hace un año, alcanzando los 2.353 euros por metro cuadrado.

La variación mensual es mínima, del 0,8%, pero comprar una vivienda es menos accesible que en los meses de verano. Entonces, en el trimestre anterior, adquirir un inmueble era un 3,5% más barato.

Pese a la tendencia alcista, la compra de vivienda aún no se sitúa en las cifras máximas alcanzadas durante la crisis financiera e inmobiliaria de 2008. El máximo histórico se registró en febrero de 2010, cuando una casa costaba 2.431 euros por metro cuadrado.

Ahora bien, comprar una casa no costaba tanto desde marzo de 2010, según la información de Idealista. Aquel mes, el metro cuadrado tenía un valor de 2.398 euros, que se reduciría a los 2.351 en abril y mayo de ese mismo año.

Candeán-Cabral, donde más se encarece

En este caso, el mayor incremento se ha notificado en Candeán-Cabral, donde se ha experimentado una subida del 25,9% respecto a hace un año. Aun así, sigue siendo de las zonas más baratas de Vigo, allí el metro cuadrado cuesta 1.366 euros.

El distrito más exclusivo de Vigo continúa siendo Coruxo-Oia-Saiáns, donde un inmueble es más del doble de caro de media que en Candeán-Cabral o Valadares-Beade (1.290 €/m2). En el centro urbano, comprar una casa supondría un desembolso medio de 2.577 euros por metro cuadrado.