El hombre condenado en Vigo por estafas en falsos alquileres de vivienda volverá a juicio el martes

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, acogerá este martes un juicio contra Pedro María M.O., como supuesto autor de un delito de estafa en un falso alquiler de vivienda en la ciudad olívica. Se da la circunstancia de que el acusado ha sido recientemente condenado por hechos similares y está inmerso en más de una decena de causas por estafas de este tipo.

En este caso, está señalada una vista que ya estuvo fijada para el pasado 17 de septiembre, pero que tuvo que ser suspendida ante la incomparecencia del procesado, que se encuentra en la prisión de A Lama, y que no había sido notificado.

Los hechos, según el escrito de acusación, habrían ocurrido en la ciudad olívica en julio del año pasado, cuando el acusado publicó en la web inmobiliaria 'Idealista' un anuncio de alquiler de un piso.

Al verlo, la víctima se puso en contacto con el procesado, diciéndole éste que para reservar el piso tendría que hacerle una transferencia, "pero sin tener la voluntad real de alquilarlo".

"Con carácter previo, la denunciante le remitió a su móvil un escrito en el que ella se comprometía a abonarle 750 euros en concepto de reserva y él, en caso de que el piso no fuera de su agrado, debía devolvérselos", apunta el Ministerio público.

Así, la perjudicada pagó 450 euros en un Bizum en concepto de alquiler de piso y otros 750 euros como fianza. A partir de ahí, el acusado concertó varias citas con la mujer para ver el piso, no apareciendo en ninguna, bloqueándola finalmente para evitar recibir más mensajes de ella.

Por estos hechos, la Fiscalía pide que sea condenado a 3 años de prisión, por un delito de estafa con la agravante de reincidencia (tiene dos condenas, una de 2024 y otra de principios de este año, a la que se suma otra más notificada en los últimos días, todas ellas por estafas similares).

También reclama que pague una multa de 3.000 euros y que indemnice a la perjudicada en 1.200 euros.