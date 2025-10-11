Este es el pueblo más barato de Galicia para comprar una vivienda: 448 euros el metro cuadrado

El pueblo gallego más barato para comprar una vivienda según los datos de Idealista de septiembre vilamarin.es

Los precios de la vivienda aumentan mes a mes. Aunque las subidas puedan parecer pequeñas, los gallegos vemos que cada vez resulta más difícil la idea de adquirir una vivienda en propiedad. Esta tendencia al alza se da tanto en las grandes ciudades como en los pueblos de menor población.

Si atendemos a los datos de Idealista con relación a los precios del mes de septiembre de 2025, vemos que el municipio más barato de Galicia en el que comprar una vivienda pertenece a la provincia de Ourense. Se trata de Vilamarín, cuyo precio medio del metro cuadrado es de 448 euros.

El pueblo gallego más barato para comprar una vivienda

El pueblo de Vilamarín, situado en la comarca de Ourense, se posiciona como el más barato de toda Galicia, según los datos de Idealista correspondientes al mes de septiembre. Ya ocupaba este puesto en el ranking publicado por el portal inmobiliario en relación a los precios del mes de junio, dentro de la lista de los 25 municipios más baratos para comprar casa en España.

Si nos fijamos en los datos de Vilamarín, vemos que este ha sufrido una subida del 16,3% respecto a septiembre del año anterior, cuando su precio del m2 estaba en los 386 euros. Sin embargo, su variación trimestral es de un -7,2%.

Su máximo histórico tuvo lugar el pasado mes de julio, cuando alcanzó el precio de 483 euros/m2. Un dato que, aun siendo el más alto del municipio desde que Idealista tiene datos, es muy bajo en comparación con otras localidades de cualquier provincia gallega.

De hecho, solo la provincia de Ourense cuenta con algún municipio que, a datos de septiembre de 2025, tienen un precio del metro cuadrado por debajo de los 500 euros.

Otros municipios con los precios más bajos para comprar una vivienda

Si echamos un vistazo a las cuatro provincias gallegas, el panorama resulta totalmente desalentador. En toda la comunidad, tan solo hay dos localidades que no superan los 500 euros/m2: el ya citado Vilamarín y sus 448 euros/m2, y Leiro con un precio de 467 euros/m2, ambos en Ourense.

Si echamos la vista hacia los municipios con precios por debajo de los 700 euros/m2, las opciones siguen siendo muy pocas. Incluso, la provincia de Lugo no tiene ninguna alternativa por debajo de esas cifras. Según Idealista, el municipio lucense más barato en septiembre es Monforte de Lemos, con un precio de 701 euros/m2.

Por orden de menor a mayor, los restantes municipios con valores inferiores a los 700 euros/m2 serían los siguientes: