Tasga consigue la autorización ambiental de la Xunta para su primera planta de hidrógeno en Galicia

Este fin de semana, numerosos activistas descendían por el río Ulla en protesta contra Altri y la mina de Touro. Este lunes, el caudal de este río que desemboca en la Ría de Arousa vuelve a estar en el punto de mira. Tasga Renovables ha obtenido la autorización ambiental integrada para realizar su primera planta de hidrógeno en Galicia, situada en el concello de Vila de Cruces (Pontevedra).

xunta La Xunta recurrirá ante el Supremo la paralización de siete nuevos parques eólicos

Esta resolución de la Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade de la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático ha llegado un año después de la declaración de impacto ambiental favorable que la Xunta aprobó en febrero de 2024. Así, Tasga Renovables cuenta con vía libre para construir una planta que generará 67 toneladas de hidrógeno por año.

La instalación se localizará junto al embalse de Touro, al margen izquierdo del río Ulla, donde desaguarán los vertidos de la planta. Diversas asociaciones ecologistas se oponen a este proyecto al considerar que este vertido contiene "una alta concentración de sustancias en disolución, como metales pesados, que empeorará la calidad de este río, especialmente en épocas de fuerte estiaje".

Ubicación de la primera planta de hidrógeno de Tasga Renovables en Galicia Xunta de Galicia

En respuesta, el organismo autonómico menciona un informe de Augas de Galicia que explica que "al ser un caudal proporcionalmente muy pequeño y no incrementarse la concentración de contaminantes" el río no se verá afectado por la actuación. Ecoloxistas en Acción, durante el trámite de audiencia, expuso de nuevo que "no se puede esperar que el vertido no tenga consecuencias aguas abajo" y la Xunta volvió a remitirse al mencionado informe de Augas de Galicia.

¿Cómo será la planta de hidrógeno?

El proyecto consiste en una planta de producción de hidrógeno verde "mediante electrólisis de agua desmineralizada" y contará con una potencia de 0,432 MW de electrólisis. El suministro eléctrico procederá de la misma presa de Touro que se encuentra a escasos metros de la instalación de Tasga Renovables. Una línea soterrada de 6 kilovoltios unirá ambas instalaciones.

El agua necesaria para realizar el proceso también se captará del embalse. En total, la primera planta de hidrógeno de Tasga Renovables consumirá 1.409 metros cúbicos al año y 3.952 MWh anuales. Además, el hidrógeno generado se almacenará en depósitos móviles que "permitan el transporte a zonas de consumo para su empleo en movilidad sostenible".

Los excedentes, previo tratamiento mediante un filtro de carbón activo y un "lecho de resinas intercambiadores de iones", se verterán en el río Ulla. Según indica la Xunta en la resolución, el caudal máximo de vertido de aguas residuales procedentes de la instalación será de 694 metros cúbicos al año.

Por otro lado, la Xunta de Galicia obliga a la empresa a realizar una memoria del seguimiento ambiental realizada para cada año natural. También tendrá que realizar una muestra periódica de las aguas subterráneas con una periodicidad semestral.