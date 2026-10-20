El liderazgo femenino se dará cita en Vigo: Se busca inspirar con experiencias a las nuevas generaciones

Raíces&Trayectorias, proyecto presentado en Vigo el pasado 2025, volverá a la ciudad olívica tras un viaje por ciudades como A Coruña, Valencia y Zaragoza para invitar a los asistentes a que descubran las historias que se encuentran detrás de algunas de las trayectorias profesionales más destacadas del mundo empresarial. La cita, impulsada por Diesemm y Women in Retail, se celebrará el próximo 30 de octubre en la sede de Afundación de Vigo.

El evento busca dar visibilidad a referentes femeninos y compartir experiencias capaces de inspirar a las nuevas generaciones. Su principal elemento diferencial es el formato: cada protagonista sube sola al escenario y dispone de diez minutos para narrar su trayectoria a través de cinco fotografías personales. Las imágenes sirven de hilo conductor para un relato que entrelaza los hitos profesionales con las vivencias personales, las decisiones, los retos y los aprendizajes que han marcado su camino. Una forma de descubrir no solo los logros que hay detrás de una carrera de éxito, sino también a las personas que los han hecho posibles.

La edición viguesa reunirá a siete mujeres que ocupan puestos de máxima responsabilidad en compañías de distintos sectores. El cartel estará integrado por Beatriz Navarro, CMO de Renault España y presidenta de la Asociación de Marketing de España (AMKT); Isabel Zarza, CEO de Avolta para el sur de Europa; Silvia Carbonell Lagunilla, fundadora y CEO de New Line Events; Ángela Scheidgen, Country Manager Iberia de New Balance; Belén Vázquez Rey, Global Head of Retail and Food Service de Iberconsa; Susana Sánchez, CEO de TOUS; y Rita Gutiérrez, CEO de Publicis Group.

El encuentro se celebrará entre las 10:00 horas y las 12:00 horas. La asistencia es gratuita y está abierta a todas las personas interesadas en conocer de cerca las historias de estas mujeres referentes e inspirarse en sus trayectorias. Para asistir, es necesario realizar una inscripción previa a través de la página web del evento, ya que el aforo es limitado. Más información en www.raicesytrayectorias.com.