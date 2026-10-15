Yanina Hallak, Begoña Vila y la Asociación Mulleres Salgadas, premiadas en Vigo por Executivas de Galicia

Yanina Hallak, CEO de la empresa aeroespacial de Nigrán Uarx Space; Begoña Vila, astrofísica española en la NASA; y la asociación de mujeres trabajadoras vinculadas al sector marítimo-pesquero, Mulleres Salgadas, fueron reconocidas por Executivas de Galicia por su contribución al desarrollo, a la economía, a la innovación, al trabajo y a la equidad en el acceso a las grandes oportunidades.

El acto, celebrado en la Zona Franca y cargado de una enorme emoción, contó con la presencia de Alfonso Rueda, presidente autonómico, que puso en valor el talento femenino gallego como un activo para promover una Galicia más competitiva. También destacó la apuesta de la comunidad por combinar tradición y vanguardia.

Durante el acto, Rueda también subrayó que, aunque Galicia ha avanzado considerablemente en materia de igualdad de género en los últimos años, es necesario seguir trabajando en este ámbito, también en favor del progreso social y económico de la comunidad.