Vigo presume de músculo aeroespacial durante la visita de Pedro Sánchez a la ciudad

Vigo ha mostrado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, parte de su potencial industrial y aeroespacial con una visita al centro de Delta Vigo en el Parque Tecnológico y Logístico de Valladares.

La parada formó parte de la agenda del jefe del Ejecutivo en la provincia de Pontevedra, que continúa durante la jornada en O Grove y en el Foro La Toja-Vínculo Atlántico.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, destacó tras el recorrido que el objetivo era precisamente enseñar al presidente "lo que somos, economía, lo que hacemos" y acercarle una vertiente de la industria viguesa menos conocida que la automoción.

"Delta está en el límite del conocimiento y de la fabricación de piezas", señaló Caballero, que puso el foco en la relación de la empresa con Airbus y en su capacidad para desarrollar procesos industriales y resolver problemas técnicos desde sus instalaciones de Vigo.

Según explicó el alcalde, durante la visita el presidente de Delta, Francisco Puga, detalló a Sánchez cómo se diseñan y fabrican determinadas piezas y los procesos desarrollados por la compañía. "Esto es el cerebro", resumió Caballero sobre la planta viguesa, desde la que se concentra buena parte del diseño y de la capacidad tecnológica del grupo.

El alcalde destacó también la proyección internacional de la empresa y aseguró que instalaciones de Airbus en Estados Unidos recurren a Delta Vigo para cuestiones relacionadas con piezas y procesos.

Durante el recorrido, Sánchez pudo conocer además diferentes componentes fabricados por la compañía y soluciones industriales desarrolladas para facilitar el montaje de estructuras de grandes dimensiones vinculadas a la industria aeronáutica.

"Queríamos que conocieran también lo que significa el sector aéreo y nuestra posición en Airbus y en el espacio", añadió Caballero.

Caballero valoró la visita como "muy interesante" y aseguró que Sánchez se mostró satisfecho con lo que pudo conocer durante su paso por Delta.

El PP reprocha a Sánchez la falta de anuncios para Vigo

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, valoró positivamente que el presidente del Gobierno conociese una empresa "puntera" como Delta Vigo, aunque criticó que la visita se limitase, a su juicio, a una parada sin compromisos concretos para la ciudad.

La líder popular reclamó respuestas sobre cuestiones como las conexiones aéreas y ferroviarias, la A-52 y la A-55, el AVE Vigo-Portugal, la conexión ferroviaria con Madrid, la inclusión del Puerto de Vigo en la red básica europea, la vivienda o las infraestructuras de cara al Mundial de 2030.

Además, cargó contra Abel Caballero por no trasladar estas demandas durante la visita y resumió su crítica asegurando que no hubo "ni un compromiso con Vigo".

De Vigo a O Grove y al Foro La Toja

Tras su paso por Vigo, la agenda oficial de Pedro Sánchez contempla a las 13.30 horas una visita en O Grove a Caslua Import, empresa especializada en vivienda industrializada.

A las 16:00 horas está prevista su intervención en la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, en A Toxa, un acto presidido por el rey Felipe VI.