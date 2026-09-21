Vigo se abre a la posibilidad de atraer nuevos proyectos ante el grupo chino CITIC

El regidor de Vigo, Abel Caballero, mantuvo un encuentro con el grupo CITIC para presentar la ciudad olívica, su disponibilidad de suelo, potencial industrial y tecnológico y su capacidad para acoger nuevos proyectos. Zhang Wenwu estuvo a la dirección de la delegación china, que se presentó en el Concello de Vigo.

Ambas partes abrieron una vía de cooperación orientada a la atracción de nuevas inversiones industriales y tecnológicas y al refuerzo de las relaciones entre empresas viguesas y chinas. "Creo que hemos iniciado una gran vía de cooperación", valoró el regidor, que invitó a los responsables del grupo a regresar a Vigo "lo antes posible" para avanzar ya en proyectos concretos.

Caballero destacó en la reunión el peso de la industria viguesa, el desarrollo de las tecnologías avanzadas, la capacidad de la Universidad de Vigo para formar personal técnico e ingenieros y la disponibilidad de suelo para nuevas inversiones tras la aprobación del Plan General. El alcalde trasladó, además, la posibilidad de transformar más suelo para usos industriales y tecnológicos y destacó la estabilidad institucional de la ciudad como garantía para desarrollar inversiones a medio y largo plazo.

En la reunión se abordó también la situación de CENSA, empresa vinculada al grupo, y la cooperación del Ayuntamiento para facilitar su actividad, especialmente en el traslado de grandes piezas desde las instalaciones industriales hasta el Puerto de Vigo. Caballero presentó este apoyo como ejemplo de la disposición municipal a facilitar el desarrollo de proyectos empresariales tanto en la ciudad como en el conjunto de su área.

El encuentro concluyó con una invitación de CITIC a Caballero para visitar China con la posibilidad de organizar delegaciones de empresas de Vigo a ciudades como Pekín o Shanghái para explorar oportunidades de colaboración e inversión. Por su parte, el alcalde invitó a la dirección del grupo a regresar a la ciudad para continuar las conversaciones y avanzar en cuestiones concretas.