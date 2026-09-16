Las empresas de Conxemar concentran dos tercios de la facturación pesquera en España

Presentación del Informe sectorial 2026 de Conxemar en la sede de Zona_Franca. Cedida

Las empresas asociadas a Conxemar refuerzan su peso dentro de la industria y comercialización de productos pesqueros en España.

Las 266 compañías analizadas en el Informe sectorial 2026, que se ha presentado este miércoles en la sede de Zona Franca de Vigo, alcanzaron en 2024 una facturación conjunta de 12.604,2 millones de euros y generaron 22.686 empleos directos.

Estas cifras representan el 66,49% de la facturación y el 62,26% del empleo del conjunto del sector en España. Además, tomando como referencia una muestra homogénea de empresas asociadas, la facturación creció un 3,42%, el empleo un 5,17% y el Valor Añadido Bruto (VAB) un 14,76%.

Cerca del 80% del negocio del congelado

El peso de Conxemar es especialmente elevado en el segmento del producto congelado. Sus empresas representan el 42,61% de las compañías dedicadas a esta actividad, pero concentran el 77,51% de la facturación, el 78,32% del empleo y el 79,75% del VAB.

"En nuestra principal actividad, el peso de las empresas de Conxemar se aproxima ya al 80% de la facturación, del empleo y del valor añadido generado en España", destacó el presidente de la asociación, Eloy García Alvariza.

Las compañías asociadas presentan además una productividad superior a la media del sector, con un VAB por empleado de 67.094 euros frente a los 53.989 euros del conjunto de la actividad.

Un sector de casi 19.000 millones

El conjunto de la industria y comercialización de productos pesqueros en España está formado por 853 empresas, que facturaron 18.955,7 millones de euros en 2024 y generaron 36.437 empleos directos.

El producto congelado constituye su principal núcleo de actividad y concentra el 75,73% de la facturación total.

Galicia mantiene el liderazgo

Galicia continúa encabezando el sector a nivel nacional, con el 33,87% de las empresas y el 48,18% de la facturación. Dentro de Conxemar, las compañías gallegas representan el 44,23% de los asociados analizados y generan más de la mitad de su facturación.

El delegado del Estado en Zona Franca, David Regades, destacó "la elevada representatividad de Conxemar dentro de la actividad nacional y el papel protagonista que continúa desempeñando Galicia".

Por su parte, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, aseguró que los datos "vuelven a demostrar" que Vigo es "la capital mundial de la pesca".

Casi la mitad del empleo es femenino

Las mujeres representan el 47,50% del empleo del sector y el 46,06% de los puestos de trabajo en las empresas asociadas a Conxemar.

En el ámbito del congelado, el porcentaje alcanza el 45,18% entre las compañías de la asociación.