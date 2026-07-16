La viguesa Gradiant hace balance de 2025: dispara un 20% su facturación hasta los 17 millones de euros Gradiant

El centro tecnológico Gradiant cerró 2025 con los mejores resultados de su trayectoria, alcanzando por primera vez los 17 millones de euros en ingresos, lo que supone un crecimiento del 20% respecto al ejercicio anterior, de los cuales el 11% provinieron directamente de venta de propiedad intelectual.

Se trata de una evolución sostenida que consolida la trayectoria ascendente del centro, cuyos ingresos han aumentado un 183% desde 2021.

Del volumen total de ingresos registrado en 2025, el 66% correspondió a facturación vinculada a empresas, reflejo del papel que Gradiant desempeña como socio tecnológico de referencia para el tejido empresarial. Además, el centro consiguió en 2025 contratos de I+D por valor de 6,4 millones de euros, con una destacada aportación de la financiación europea, que alcanzó los 4,4 millones de euros, un 124 % más que en el ejercicio anterior.

Desde su fundación en 2008, el centro acumula ya más de 19 millones de euros procedentes de programas europeos de financiación competitiva.

Durante el último ejercicio, el centro desarrolló un total de 123 proyectos, de los cuales 81 fueron nacionales, 23 impulsados en Galicia y 19 de carácter internacional.

"En Gradiant hemos consolidado un modelo de éxito sólido basado no solo en atraer financiación para I+D+i, sino en transformarla en tecnologías innovadoras que tienen un impacto tangible en la economía y generan empleo de alto valor añadido. Nuestra capacidad de anticiparnos a los retos de la industria, desarrollar tecnología propia y mantener un elevado nivel de especialización son las claves de nuestro éxito. Un éxito que, además, contribuye a reforzar la competitividad y capacidad innovadora de todo nuestro entorno", destaca Luis Pérez Freire, director general de Gradiant.

Cinco spin-offs activas y una sexta en fase de incubación

Uno de los ejes estratégicos de Gradiant continúa siendo el impulso de startups intensivas en I+D con capacidad de dar respuesta a retos tecnológicos de alto impacto en sectores estratégicos.

"n Gradiant acompañamos iniciativas que nacen en fases muy tempranas, pero con enorme potencial para generar impacto en ámbitos clave como la industria, defensa, salud, agroalimentación, cuántica, fotónica o ciberseguridad”, explica Fernando Jiménez, gerente del centro.

En esta línea, durante 2025 Gradiant lanzó dos nuevas spin-offs basadas en inteligencia artificial, KIUR y DOKKEN, que se suman a proyectos impulsados por el centro que ahora ya están consolidados como es el caso de Alice Biometrics, especializada en verificación de identidad digital, o Sense Aeronautics, centrada en mejorar la eficiencia y seguridad en operaciones aéreas y espaciales.

Además, el centro presentó QRYPTION, un nuevo proyecto de criptografía financiera avanzada orientado a reforzar la protección y gestión segura de activos criptográficos en entidades financieras, y que aspira a convertirse en la sexta spin-off impulsada por la organización.

TRL13: un fondo de inversión pionero en Europa

Otro de los grandes hitos alcanzados por Gradiant en 2025 fue la creación de TRL13, el primer fondo europeo de inversión promovido por un centro tecnológico español con capital propio, un instrumento pionero que combina tres áreas estratégicas: deep tech, transferencia tecnológica y tecnologías digitales.

"Con TRL13 damos un paso más en nuestro propósito de generar riqueza a través del conocimiento, poniendo nuestro propio capital y experiencia al servicio de nuevos proyectos tecnológicos para multiplicar el impacto económico, social e industrial que somos capaces de generar", explica Luis Pérez Freire.

El lanzamiento de este nuevo vehículo cobra especial relevancia en un contexto en el que menos del 5% de la inversión privada europea se destina actualmente a proyectos deep tech. A través de este fondo, Gradiant apuesta de forma decidida por tecnologías estratégicas como la inteligencia artificial, la cuántica, la fotónica, la robótica o la ciberseguridad, sectores clave para reforzar la competitividad industrial europea.