ERE en Perfumerías Avenida, que tiene en Vigo el mayor número de tiendas de Galicia: 12

Perfumerías Avenida, propiedad del Grupo Recio, se encuentra inmerso en un Expediente de Regulación de Empleo que afectará a un máximo del 15% de sus 700 empleados, es decir, unos 105 trabajadores sin contar con personal administrativo, excluido del proceso.

Galicia cuenta con una treintena de tiendas, la mayoría ubicadas en Vigo -una docena-. En A Coruña hay tres, en Ourense, dos, y en Lugo, una.

El nuevo CEO de la compañía, Javier Alonso, ha subrayado que el proceso "no es sencillo" debido a que la media de antigüedad de los empleados afectados es de 20 años.

Alonso ha afirmado que los competidores digitales han deteriorado el mercado de las tiendas físicas, lo que ha obligado a la compañía, fundada en Salamanca en 1981, a cerrar algunos de sus establecimientos que se encontraban en pérdidas. Asimismo, el directivo ha añadido que la bajada progresiva de las ventas desde la Covid-19, unida a la subida de los costes por la inflación, ha provocado que el beneficio se estreche.

Soluciones

Según ha trascendido, las ventas en el ámbito digital del Grupo Recio se sitúan "muy por debajo de la media del sector", que se encuentra en el 15%.

Por lo anterior, la empresa va a arrancar un nuevo plan de negocio con el objetivo de construir las bases para un futuro sostenible. Entre las nuevas formas de trabajo que se van a impulsar destacan el crecimiento en redes sociales, la apertura de un canal de TikTok y la colaboración con 'influencers' del sector de la belleza.

Respecto a los trabajadores que se quedarán sin empleo tras finalizar el proceso, que se alargará durante un mes y medio aproximadamente, Alonso ha detallado que son "mayoritariamente vendedoras", si bien ha matizado que los colectivos más desfavorecidos por situaciones personales serán tratados de la mejor manera posible. Además, tras la negociación colectiva se abrirá la posibilidad de la permuta.

Por otra parte, Javier Alonso ha reconocido que esta situación económica y empresarial del Grupo Recio ha provocado el adiós de la firma como patrocinador principal del equipo de baloncesto femenino de Salamanca, el Perfumerías Avenida.