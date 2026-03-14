Inditex reformará un edificio de tres plantas en la milla de oro viguesa para albergar una de sus marcas

El Concello de Vigo ha dado luz verde a la licencia que permitirá que Inditex amplíe su presencia en la milla de oro viguesa -el Paseo de Príncipe- con una de sus firmas de cabecera. Se trata de Oysho, que ya cuenta con una tienda en este enclave, pero que crecerá todavía más tras la reforma del edificio que albergará la marca.

Más concretamente, Oysho España ha recibido la confirmación, por parte del ente local, de la licencia para iniciar las obras, que tendrán un coste de 363.942,58 euros. Afectarán al inmueble ubicado en el número 25 del citado vial y que consta de sótano, planta baja, primera, segunda y tercera. Se trata de una superficie total de 1.288 metros cuadrados y Víctor M. García Suárez y Pablo Pérez Villar han sido los encargados de redactar dicho proyecto.

El aforo máximo autorizado en esta nueva superficie comercial será de 186 personas. Según fuentes consultadas por Treintayseis, la apertura está prevista para el presente ejercicio y, en los próximos meses, se conocerán más detalles de la nueva tienda.