El sector pesquero de Vigo alerta sobre una paralización de su actividad por la subida del combustible

ARVI, la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo alerta sobre una posible paralización de su actividad ante el incremento del precio del combustible, sumado a una situación delicada que ya viene atravesando el sector.

Así, con "profunda preocupación", se lo ha trasladado a la Secretaría General de Pesca. Según advierte la organización, el precio del combustible ha experimentado un aumento superior al 72 % en apenas una semana. Tras situarse en una media de 0,555 euros el litro durante 2025 y de 0,533 euros el litro en los dos primeros meses de 2026, el precio ha alcanzado ya los 1,10 euros el litro en algunas tomas realizadas en Irlanda y los 0,991 euros por litro en Vigo.

Según han precisado, este repunte sitúa nuevamente a la flota ante niveles de costes "similares o incluso superiores" a los registrados durante la crisis energética de 2022. A esta situación se suma, continúan, un problema adicional relacionado con la disponibilidad de combustible. En este sentido, el pasado fin de semana "ya se registraron dificultades de suministro en Irlanda, lo que obligó a realizar repostajes parciales y muy por debajo de los volúmenes inicialmente previstos para algunos buques".

Por otro lado, ARVI ha advertido que el incremento de los precios del gas y de la electricidad llevarán a un aumento "significativo" de otros costes asociados a la actividad pesquera, como el transporte marítimo, el almacenamiento frigorífico en puerto o los contenedores refrigerados.

Estos factores afectan especialmente a las flotas de altura y gran altura que operan desde puertos extranjeros o en caladeros lejanos.

La organización recuerda que el sector ya afronta un contexto especialmente complejo, marcado por un incremento sostenido de los costes de explotación y por nuevas exigencias administrativas derivadas de la normativa comunitaria.

En estas condiciones, "superar nuevamente el umbral del euro por litro de combustible podría hacer económicamente inviable la actividad para un número creciente de buques".

Ante este escenario, ARVI ha solicitado a la Secretaría General de Pesca que impulse con urgencia el análisis y la posible activación de medidas extraordinarias de apoyo al sector, tanto a nivel nacional como europeo. Entre ellas, plantea mecanismos de reducción del coste del combustible, la movilización del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para compensar el incremento de costes, ayudas para paradas temporales de actividad, apoyo a las organizaciones de productores mediante almacenamiento de producto o una mayor flexibilidad en las cuotas pesqueras.