Stellantis contará con 100 megavatios de acceso a la red en el nudo Nuevo Vigo

Producción del Opel Combo en la planta de Stellantis Vigo OPEL - Archivo

Stellantis Vigo contará con 100 de los 928 megavatios adjudicados por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a grandes proyectos industriales, en este caso, para Nuevo Vigo.

Lo anterior se enmarca en una inversión de 3.105 millones de euros y cuya información se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.

Así, Stellantis España obtiene 100 MW en el nudo de Nuevo Vigo (Vigo), ligados a un desembolso de 16,9 millones.