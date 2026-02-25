Stellantis contará con 100 megavatios de acceso a la red en el nudo Nuevo Vigo
La adjudicación se enmarca en los 928 megavatios proporcionados por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para grandes proyectos industriales
Stellantis Vigo contará con 100 de los 928 megavatios adjudicados por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a grandes proyectos industriales, en este caso, para Nuevo Vigo.
Lo anterior se enmarca en una inversión de 3.105 millones de euros y cuya información se publica este miércoles en el Boletín Oficial del Estado.
Así, Stellantis España obtiene 100 MW en el nudo de Nuevo Vigo (Vigo), ligados a un desembolso de 16,9 millones.