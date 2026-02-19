La plantilla de GKN Vigo ratifica el acuerdo para evitar el ERE

Cientos de trabajadores de GKN se manifestaron contra el ERE que pretendía impulsar la empresa, el pasado 1 de febrero de 2026. CIG

Fin de la huelga de GKN Driveline Vigo. La plantilla ha ratificado este jueves el acuerdo alcanzado por comité y empresa para evitar el expediente de regulación de empleo (ERE).

"GKN Driveline Vigo ha alcanzado un acuerdo con el Comité de Empresa que supone la retirada del procedimiento de despido colectivo abierto en la planta, acuerdo que ha sido ratificado hoy por la plantilla", ha comunicado en una nota de prensa la compañía automovilística.

Según informa, el "entendimiento" incluye una ampliación de la cláusula de flexibilidad laboral del convenio. De esta forma, se amplían los días de inactividad retribuida en situaciones puntuales de menor carga de trabajo.

El objetivo de este mecanismo de flexibilidad es poder prescindir de trabajadores durante un periodo concreto, en el que cobran el 50% de su salario. Hasta ahora, ese tiempo era de 10 días al año por persona como máximo, que se ampliará hasta los 20 días anuales con el nuevo acuerdo.

GKN ha asegurado que el pacto con los representantes de los trabajadores es resultado "de un proceso de negociación desarrollado desde el diálogo y la responsabilidad", con el fin de "garantizar la viabilidad del proyecto industrial".

"La compañía valora positivamente el acuerdo alcanzado y agradece la disposición de todas las partes implicadas durante el proceso", concluye la nota de prensa de GKN. Por su parte, el comité ve cumplido su objetivo de que no existan "salidas traumáticas".