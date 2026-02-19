El Círculo de Empresarios de Galicia pone en marcha un ciclo de talleres para convertir ideas en proyectos ejecutables

El Círculo de Empresarios de Galicia pone en marcha este viernes un ciclo de Talleres Multidisciplinares con el objetivo de, partiendo de retos reales de empresa, darles estructura de proyecto. La iniciativa se desarrolla en colaboración con el Igape y está diseñada como un proceso práctico, no como un programa formativo convencional.

El primer taller se pone en marcha mañana, viernes, de 09:30 a 11:00 horas, bajo el título "Desarrollo de proyectos disruptivos". Estará dirigido por Pablo López, colaborador del Círculo y especialista en innovación y transformación empresarial, y funcionará como taller tractor del programa y permitirá a las empresas participantes trabajar sobre metodología, enfoque y herramientas para convertir retos concretos en proyectos estructurados y viables.

Las jornadas abordarán tres ámbitos especialmente relevantes para el tejido productivo: digitalización, sostenibilidad y logística avanzada. En ellas se trabajará sobre aplicaciones prácticas de inteligencia artificial, mejora y digitalización de cadenas de suministro, economía circular y soluciones logísticas orientadas a eficiencia y reducción de emisiones.

Cada encuentro combinará casos reales y trabajo en grupo, con el objetivo de que las empresas salgan con proyectos definidos, no solo con ideas. Además, el programa facilitará la identificación de iniciativas susceptibles de acceder a programas de apoyo y financiación pública.

Los encuentros se celebrarán en formato híbrido, permitiendo la asistencia presencial en la sede del Círculo y la conexión en línea para aquellas personas que no puedan desplazarse.