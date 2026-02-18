R y el Círculo de Empresarios de Galicia renuevan su alianza para impulsar la innovación del tejido empresarial gallego

R ha renovado, un año más, su acuerdo de colaboración como socio tecnológico estratégico del Círculo de Empresarios de Galicia. Con esta alianza, la compañía seguirá aportando visión, conocimiento y experiencia real al tejido empresarial, especialmente en los ámbitos de la innovación y la tecnología.

El nuevo convenio permitirá dar continuidad a proyectos y acciones de valor para el empresariado gallego, reforzando la confianza y el compromiso conjunto por el desarrollo socioeconómico de Galicia y la competitividad de sus empresas.

La presidenta del Círculo, María Borrás, y el director de R y de MasOrange en Galicia, Alfredo Ramos, firmaron recientemente el acuerdo en la sede de la entidad en Vigo.

Borrás subrayó que “la renovación de este convenio revalida nuestra apuesta por el impulso directivo del empresariado gallego. Es un acuerdo prioritario porque en el Círculo actuamos como palanca para la transformación digital de nuestro tejido productivo y, para lograrlo, tenemos al mejor aliado estratégico: R y MasOrange”.

Por su parte, Alfredo Ramos destacó que “es un orgullo trabajar año tras año por la transformación digital de las empresas gallegas junto al Círculo y promover actividades que ayuden a mejorar la toma de decisiones a través de la innovación, la tecnología y la sostenibilidad. Reforzar el espíritu emprendedor, la competitividad y la productividad de nuestras empresas forma parte del ADN de R desde hace más de dos décadas, ahora también con MasOrange en Galicia”.

Innovación, tecnología y empresa inteligente

Siguiendo la línea de años anteriores, R y el Círculo pondrán en marcha un nuevo programa de actividades dirigido a directivos, empresarias y profesionales de toda Galicia, incluidos representantes del sector público.

Además de contenidos audiovisuales para su posterior difusión, en 2026 se celebrarán distintos eventos —algunos abiertos y otros más exclusivos— centrados en la innovación tecnológica y en las tendencias que marcan el ritmo de los nuevos negocios.

En el calendario de eventos abiertos, R será impulsor tecnológico y colaborará activamente en la 5ª edición del ciclo “CIBERSEGURIDAD & CIBERTECH”, que este año lleva por título Empresas resilientes en un mundo hiperconectado. También participará en la 3ª edición del encuentro MEET_IA, bajo el lema Inteligencia Artificial, el Futuro. Ambos foros, en formato híbrido (presencial y en streaming), se han consolidado como citas de referencia en Galicia para analizar cómo las tecnologías clave están redefiniendo los modelos de negocio y la competitividad empresarial.

En paralelo, se pondrá en marcha un programa exclusivo de alto impacto centrado en la empresa inteligente, dirigido a cinco empresas gallegas seleccionadas. Este plan se desarrollará en formato bootcamp, con tres talleres presenciales e independientes en los que participarán directivos de cada compañía y donde se abordarán temas como la IA aplicada, conectividad, cloud, ciberseguridad, productividad, procesos o talento digital, siempre con el acompañamiento de R como socio tecnológico.

Por último, se grabarán contenidos audiovisuales sobre casos de éxito de R, en formato de conversaciones o relatos empresariales, que tendrán lugar en la sede del Círculo. Estos vídeos pondrán el foco en decisiones tecnológicas reales de empresas gallegas y en su impacto en el mercado a corto y medio plazo.