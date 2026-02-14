Preacuerdo para retirar el ERE en la viguesa GKN: Se suspende la huelga

El consenso se alcanzó tras una larga negociación que se prolongó durante 12 horas este pasado viernes. Durante la misma, la representación de los trabajadores cedió en la flexibilización de una cláusula de su contrato a petición de la empresa. Ahora, la decisión tiene que ser refrendada por la asamblea del personal antes de que se formalice.

Hasta ahora, la empresa contaba con un mecanismo de flexibilidad para poder prescindir de trabajadores durante un periodo concreto, durante el que cobran el 50% de su salario. Si hasta ahora ese tiempo era de 10 días al año por persona -como máximo, dos días al mes-, a partir del preacuerdo tomado, se ampliaría hasta los 20 días anuales, con un tope de cuatro cada mes.

Este es un mecanismo utilizado cuando disminuye la carga de trabajo por diferentes circunstancias, como cuando bajan las compras de un fabricante. Según el presidente del comité, Pedro Corral (CIG), hasta ahora habían mostrado resistencia a ampliar ese tiempo porque se ha usado "muy poco" y la medida siempre afecta a los "mismos talleres".

Con este preacuerdo, el comité ve cumplido su objetivo de que no existan "salidas traumáticas", tal y como ha remarcado en un comunicado remitido a los medios recogido por Europa Press.

Asimismo, el próximo lunes miembros del órgano de representación de la plantilla se reunirán con el jefe de operaciones de GKN de Europa para pedirle que traiga carga de trabajo para la planta de Vigo y se ponga en valor el "buen hacer" de la misma y su capacidad de adaptación a los "continuos y diferentes" problemas productivos del sector.