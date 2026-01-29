Stellantis amplía su parada de producción en Vigo por la falta de piezas debido al temporal

El temporal continúa afectando a la industria de Vigo. La factoría del grupo automovilístico Stellantis en la ciudad ha ampliado su parada de producción por la falta de piezas debido a las condiciones meteorológicas adversas vividas en la península en los últimos días.

En concreto, según informa Europa Press, la dirección de la empresa ha informado a sus trabajadores de que esta noche se cancelará la actividad de todos los talleres vinculados al Sistema 1 de la planta, donde se ensambla el Peugeot 2008.

"Por causas de fuerza mayor, derivadas de condiciones meteorológicas adversas que están impactando en nuestros aprovisionamientos, este jueves, 29 de enero, se cancela la actividad productiva del turno de noche en todos los talleres vinculados al Sistema 1", explica.

Todo ello después de conocerse este miércoles que Stellantis Vigo detendría tres turnos de producción de su línea 2, donde se montan las furgonetas del grupo, por las mismas causas. Ahora, la firma ha confirmado que esta tarde se reanudará la actividad en este Sistema.