La dueña de una empresa de Vigo se enfrenta a pena de cárcel por tener trabajadores ilegales

La dueña de una empresa de carpintería se enfrenta a 3 años y medio de prisión como presunta autora de un delito contra los derechos de los trabajadores, por tener empleados a una quincena de operarios extranjeros sin dar de alta en la Seguridad Social, y que estaban montando stands para la feria Conxemar.

Los hechos, que serán juzgados el martes en la sección quinta de la Audiencia de Pontevedra (con sede en Vigo) según recoge Europa Press, ocurrieron en 2023. En agosto de ese año, la empresa de la acusada suscribió un contrato con otra firma para el montaje y desmontaje de stands en la feria Conxemar que se iba celebrar en octubre.

El 21 de septiembre de ese año, cuando ya se estaba en marcha el montaje, se llevó a cabo una inspección por parte de la Inspección de Trabajo en el recinto del Ifevi. Allí, se localizó a 15 trabajadores, todos extranjeros, empleados por la empresa de la acusada.

Se trataba de tres ciudadanos de Guatemala, siete de Colombia, tres de Perú, uno de Venezuela y otro de Honduras. Ninguno de ellos tenía autorización de trabajo ni estaba dado de alta en la Seguridad Social.

Por estos hechos, la Fiscalía acusa a la empresaria de un delito contra los derechos de los trabajadores, y pide que sea condenada a 3 años y seis meses de cárcel, y al pago de una multa de 3.000 euros.

Igualmente, pide que su empresa sea clausurada por un tiempo de 5 años, y que indemnice a la Seguridad Social en los 1.338,60 euros que no le pagó por tener a los empleados en situación ilegal.