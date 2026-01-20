La viguesa Merchant Union compra la antigua planta de Xylazel en O Porriño (Pontevedra)

La antigua planta de Xylazel en el polígono de As Gándaras, en O Porriño (Pontevedra) volverá a tener "actividad productiva y logística". La empresa viguesa Merchant Union, especializada en suministro de pinturas, lubricantes y puertas de arrastre para buques, ha confirmado este martes la adquisición de la nave.

Esta planta industrial perteneció a Xylazel, del grupo Zeltia, productora de productos de recubrimiento y protección de metal y madera, que fue adquirida en 2018 por AzkoNobel. Ahora, Merchant Union ha confirmado la adquisición de la planta, en una operación de 'partnership' industrial entre ambas compañías, según informa Europa Press.

En un comunicado, el grupo vigués ha destacado que "la operación supone la reindustrialización de una de las infraestructuras industriales más relevantes de Galicia, una planta de más de 17.000 metros cuadrados, diseñada para operar bajo los más altos estándares técnicos, normativos y de seguridad".

La incorporación de esta planta permitirá a Merchant Union "centralizar capacidades avanzadas de almacenamiento especializado, producción industrial y soporte técnico, y mejorar de forma sustancial el servicio a clientes industriales y marítimos de alto consumo".

Así, contará con unos 5.000 metros cuadrados de almacenamiento, 3.000 metros de áreas productivas y un laboratorio de más de 600 metros cuadrados que darán cabida a su plantilla. La empresa ha anunciado que prevé la incorporación de 23 nuevos trabajadores.

Una planta con gran historia industrial

Según el comunicado, el proyecto se enfoca como una "transición industrial ordenada y socialmente responsable, evitando escenarios de abandono o infrautilización de una infraestructura estratégica y abriendo la puerta a la continuidad laboral de parte de los profesionales vinculados históricamente a la planta".

"Hablamos de una planta con una historia industrial muy relevante para Galicia, nació en el seno del Grupo Zeltia como Xylazel y fue posteriormente operada por AkzoNobel, los cuales han encontrado en nosotros la manera de que la planta siga activa, algo que les parecía de vital importancia", ha señalado Roque Varela de Limia, CEO de Merchant Union.

Además, Varela de Limia ha incidido en que no se trata de una compraventa convencional, sino que es "una solución construida entre socios industriales independientes, con intereses alineados y una voluntad común de preservar actividad productiva, conocimiento e infraestructura industrial".