Velca logra el mejor resultado de su historia: crece un 62% en cuota de mercado de moto eléctrica en España

Velca ha cerrado el ejercicio 2025 con una cuota de mercado del 14,4% en el canal particular de motocicletas eléctricas, reduciendo distancias con el líder del segmento. La cifra supone un crecimiento del 62% respecto a 2024, año en el que la compañía alcanzó un 8,8%, en un contexto marcado por la contracción del mercado y la incertidumbre regulatoria.

Desde la compañía destacan que estos resultados responden a una combinación de producto diferencial, foco en el usuario y la consolidación de su red de distribución, factores que han permitido a Velca mantener un crecimiento sostenido incluso en un entorno adverso.

El mercado de la moto eléctrica cerró 2025 con 6.211 matriculaciones, una cifra que, según la marca, “es mejorable y no refleja el verdadero potencial del sector eléctrico de las dos ruedas”.

Según informa la compañía en nota de prensa, uno de los grandes impulsores del crecimiento de Velca el pasado año fue la Velca Vortex, la primera custom eléctrica fabricada en España, que se ha convertido en la motocicleta eléctrica de carretera más matriculada del país. Dominó su subsegmento con más del 40% de cuota, un hito sin precedentes en la movilidad eléctrica sobre dos ruedas. Además, la Velca ONE repitió como la moto eléctrica de batería integrada más matriculada en España por tercer año consecutivo.

Previsiones para 2026

De cara a 2026, la firma prevé un nuevo salto de escala con el lanzamiento de su primera maxi scooter eléctrica, la Velca EON, que ya supera las 200 reservas antes de su llegada al mercado. La compañía confía en que este modelo, junto a la Velca Nude, su apuesta naked, le permita alcanzar el liderazgo en el canal particular este año.

El CEO de Velca, Emilio Froján, lanza una visión crítica sobre el actual contexto del sector: “Lamentamos la falta de una infraestructura de recarga adecuada para motocicletas eléctricas y la ineficiencia en la gestión de las ayudas públicas. La falta de decisión y claridad política está lastrando el desarrollo del mercado y la adopción de la movilidad eléctrica ligera en España”.

Froján añade que “los resultados demuestran que existe demanda por motos eléctricas de altas prestaciones y que el producto es muy fiable, pero el sector necesita un marco estable y coherente para desplegar todo su potencial”.

Con este cierre de ejercicio, Velca refuerza su posicionamiento como marca española líder en crecimiento dentro del segmento de la moto eléctrica y encara 2026 con una hoja de ruta centrada en ampliar cuota, aumentar facturación y seguir liderando la agenda de la movilidad urbana sostenible.