Autoservicios Familia busca trabajadores para su nuevo supermercado en Meis (Pontevedra)

Autoservicios Familia, perteneciente a la compañía gallega de distribución alimentaria Vegalsa Eroski, ha abierto un proceso de selección de personal para su próxima apertura en la localidad pontevedresa de Meis.

Son un total de 25 vacantes las que se ofrecen para distintos puestos en las secciones de frescos, platos preparados, cajas y reposición. Según recoge en un comunicado, no es necesaria experiencia previa, aunque se valorará positivamente.

Además, desde Vegalsa-Eroski se ofrecerá un plan formativo en sus tiendas que dará comienzo próximamente, con el objetivo de preparar al equipo que formará parte de esta nueva tienda.

Los interesados en presentar su candidatura pueden hacerlo a través del portal de empleo de Vegalsa o en la feria de empleo que se celebrará en el Autoservicios Familia de Ribadumia el próximo jueves 15 de enero, de 10:00 a 14:00 horas y de 15:30 a 18:00 horas.

Allí, personal del equipo de selección de la compañía recogerá currículums, aportará más información sobre los diferentes puestos y realizará las primeras entrevistas.