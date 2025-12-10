La gallega Vig-Sec Drone cierra una ronda de 1 millón de euros y pone su vista en la OTAN Cedida

La empresa Vig-Sec Drone, con sedes en Lugo y Nigrán, ha cerrado una ronda de inversión de 1 millón de euros liderada por Encomenda Capital, Lugo Transforma, XesGalicia y Vigo Activo.

La operación permitirá impulsar la madurez tecnológica de la compañía, acelerar la automatización mediante inteligencia artificial y reforzar la expansión internacional de Suite ACRE, su plataforma de control dinámico del espacio aéreo.

"Esta ronda consolida una etapa decisiva para Vig-Sec Drone. Nuestra tecnología ya opera en escenarios reales de defensa y emergencias, y ahora avanzamos hacia una automatización inteligente con Inteligencia Artificial, manteniendo siempre la supervisión humana", señala su CEO y fundador, Rubén Gil Fontán.

Suite ACRE (Área de Control Restringido de Emergencias) es un sistema Emergency UTM de aplicación dual (civil y militar) capaz de monitorizar y reconfigurar el espacio aéreo en tiempo real, integrando aeronaves tripuladas, drones y sensores terrestres o marítimos en un único entorno visual y operativo.

Su tecnología ha sido validada en escenarios de alta exigencia, incluyendo coordinaciones con helicópteros del Ministerio de Defensa y ejercicios multinacionales en Eslovaquia junto a la BRILAT, donde demostró su capacidad para gestionar espacios aéreos compartidos y su interoperabilidad en contextos aliados. Además, la plataforma integra sistemas de defensa capaces de detectar aeronaves no colaborativas y ha sido seleccionada para el ejercicio ATLAS 25 del Ministerio de Defensa.

En esta nueva fase, Vig-Sec Drone incorporará inteligencia artificial embarcada para anticipar conflictos aéreos, optimizar rutas y resolver situaciones de riesgo en tiempo real, bajo un modelo 'man in the loop' en el que el operador mantiene la supervisión y validación final de las decisiones, garantizando trazabilidad y seguridad.

La compañía avanza en la alineación de su tecnología con los estándares de la OTAN y la EASA, un paso clave para facilitar su adopción en ecosistemas europeos y aliados. Tras crecer de dos fundadores en 2022 a más de 17 profesionales, Vig-Sec Drone encara esta etapa con el objetivo de convertir su plataforma en un estándar global para la gestión segura del espacio aéreo y consolidarse como actor estratégico en defensa y emergencias.