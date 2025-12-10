El comité de Ence reprende al director territorial en Galicia por el ERE durante un acto en Santiago

El comité de Ence en la fábrica de Lourizán (Pontevedra) ha dado "un pequeño tirón de orejas" al director territorial de la compañía en Galicia, Antonio Casal, durante un acto al que asistía en Santiago junto a la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana.

Los trabajadores, encabezados por el presidente del comité, Santiago Cerqueiro, y tras una pancarta en contra de la pérdida de puestos de trabajo, han reclamado a la representante de la Xunta que "era bueno" que les atendiera.

Será el titular de Emprego, José González, quien, en principio, los reciba en Santiago el próximo lunes, en el marco de las negociaciones del comité y la dirección por el expediente de regulación de empleo (ERE) que afecta a 39 de los 282 trabajadores de la factoría.

En este contexto, ambas partes celebrarán una nueva reunión por el ERE este jueves, y otras dos —en Ourense— los próximos miércoles y jueves.

Plan social de Ence en Pontevedra

Por otro lado, la compañía ha informado este miércoles que el plan social de Ence en Pontevedra apoyará 240 nuevos proyectos en su edición de 2025, según destaca en un comunicado de prensa recogido por Europa Press.

La nota indica que la comisión de seguimiento del pacto ambiental, conformada por la Xunta de Galicia y Ence, ha finalizado el proceso de evaluación de las solicitudes. Así, un total de 240 proyectos recibirán el respaldo de la iniciativa, cuyo objetivo es fomentar el desarrollo social, cultural, deportivo y medioambiental en la provincia de Pontevedra y sus alrededores.

Los proyectos beneficiados en esta edición abarcan diversas áreas de actuación. La promoción del deporte, tanto a nivel base como de élite, ha sido una de las categorías con mayor número de solicitudes, al sumar un total de 72 iniciativas seleccionadas.

Le siguen los proyectos dedicados a la recuperación y cuidado del entorno natural, con 56 proyectos aprobados, y las iniciativas orientadas a la educación y cultura, con 49 propuestas beneficiarias. Además, la inclusión social ha sido otro ámbito relevante, con 40 proyectos seleccionados, mientras que emprendimiento e innovación han sumado 23 iniciativas apoyadas.