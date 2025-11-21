Ence, en huelga: El comité cifra en un 100% el seguimiento de la protesta en Pontevedra

Dicho ERE implica 39 despidos, algo a lo que se opone el comité. Y es por esto que, tal y como precisó Cerqueiro, se está llevando a cabo una huelga como "la única forma" posible para mostrar rechazo.

Por su parte, los representantes de los trabajadores solicitarán este viernes formalmente una reunión con la conselleira de Industria, María Jesús Lorenzana, y con el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ante una medida que tildan de "traición". "Entendemos que hay otra forma de hacer las cosas", subrayó Cerqueiro.

La empresa, mientras, explicó este jueves -y así lo ha recogido Europa Press- que tiene el objetivo de "alcanzar un acuerdo" y así dio el inicio al periodo de consulta del procedimiento de despido colectivo que afecta a la fábrica de Pontevedra, oficinas centrales de Galicia, oficinas centrales de Madrid y oficinas centrales de Navia.