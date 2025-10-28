La carpintería une a los usuarios del Centro Juan XXIII de Cangas (Pontevedra) y a Coca-Cola

Un grupo de voluntarios perteneciente a la empresa Coca-Cola participó este martes en una jornada especial junto a los usuarios del Centro Ocupacional Juan XXIII de Cangas do Morrazo. Así, estos trabajadores, en el marco de una semana de voluntariado impulsada por Coca-Cola Europacific Partners y que lleva por nombre "La magia de Coca-Cola", desarrollaron algunas de las tareas que, habitualmente, llevan a cabo estas personas con discapacidad intelectual.

Como agentes de cambio social y ambiental y de impacto positivo -una de las líneas de la multinacional-, unos diez trabajadores de la empresa de bebidas hicieron uso de uno de los días de los que disponen -remunerados- para sumarse a este tipo de iniciativas. Así lo explicó Gema Domínguez Barral, Gestora de Comunicación de CCEP Iberia en Galicia.

A lo largo de esta mañana y junto a los usuarios del centro, barnizaron trofeos, ayudaron en la construcción de una caseta de madera o en la elaboración de caballetes, entre otros. "La jornada de hoy es para compartir, para apoyar y para disfrutar con ellos. Ellos se llevan esta ayuda, pero para nosotros es una experiencia muy gratificante", aseguró Domínguez.

El programa de voluntariado forma parte de la estrategia global de sostenibilidad de CCEP, "This is Forward", que impulsa la participación de los empleados en acciones de voluntariado, tanto en actividades vinculadas a los proyectos de sostenibilidad de la compañía, como en colaboraciones locales con organizaciones del tercer sector en las comunidades donde residen.

Así, solo en 2024, más de 1.400 empleados de Coca-Cola dedicaron un total de 8.700 horas a labores de voluntariado, desarrollando más de 150 actividades junto a medio centenar de entidades sociales y medioambientales. Estas acciones beneficiaron a unas 5.000 personas.

Centro Ocupacional Juan XXIII

El Centro Ocupacional Juan XXIII se enfoca en las habilidades laborales. En su nave de Monte Carrasco de Cangas do Morrazo disponen de los talleres en los que se llevan a cabo numerosas tareas diarias para fomentar la autonomía, el desarrollo y las capacidades de los usuarios. "Lo complementamos con un programa de formación y de servicios como psicología, deporte o hidroterapia", señala Tere, la directora del centro.

Para la jornada de hoy, los propios usuarios acudieron al supermercado, hicieron la compra, y elaboraron los pinchos con los que sorprender a los voluntarios de Coca-Cola. "Algunos de ellos están haciendo un curso de cocina en Pontevedra. Nosotros buscamos siempre que realicen actividades que les sirvan y les ayuden luego para su día a día", concluyó.

Principalmente, estos usuarios trabajan la madera, pues permite realizar una tarea en cadena. Además, empresas locales requieren sus servicios y venden sus elaboraciones.