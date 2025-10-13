Asia se interesa por el rural gallego: el 'Tinder' para revitalizar aldeas se alía con China y Japón

Aldealista, el 'Tinder' de aldeas que busca revitalizar el rural gallego, ha abierto el "modo viaje" para aliarse con Asia. La startup gallega impulsa una alianza internacional entre China, Japón, Singapur, Corea del Sur y Galicia, con la que empresarios y científicos asiáticos y gallegos realizarán proyectos conjuntos y promocionarán la comunidad en Asia.

Este acuerdo parte del Corredor económico Galicia y Asia, foro celebrado en Lugo el pasado 10 de octubre. Allí, se lograron una serie de preacuerdos para proyectos conjuntos y el compromiso expreso de promocionar Galicia en Asia.

"Este paso constituye la primera piedra en una estrategia de impacto internacional contra la despoblación, con San Xoán de Río (Ourense) y Aldealista posicionándose a la vanguardia en innovación social y en la promoción de medidas de longevidad poblacional", explica la startup gallega en una nota de prensa remitida a Treintayseis.

En ella, detallan que Aldealista "canalizará" la representación española en esta "alianza pionera". Además, aseguran que la startup ha despertado el interés de las delegaciones extranjeras por su "enfoque sistémico para frenar la despoblación, conectando vivienda, empleo y comunidades rurales en más de un centenar de pueblos gallegos".

De hecho, tanto la parte china como la japonesa han mostrado su disposición a financiar y colaborar en la puesta en marcha de proyectos pilotos, "anticipando un modelo de impacto y transferencia global que busca restaurar vidas, oportunidades y bienestar en zonas rurales tradicionalmente abandonadas".

El objetivo inmediato, añaden, es fortalecer la visibilidad del rural gallego y potenciar la llegada de inversores, investigadores y nuevas ideas desde Asia, "en un diálogo que ya identifica sinergias en los sectores de la salud y desarrollo territorial, claves para el envejecimiento activo y la longevidad".

Asimismo, Aldealista tratará de situar Galicia como referente internacional en la aplicación de medidas pioneras para la calidad de vida y el bienestar de sus ciudadanos rurales. El foro ha servido para sentar las bases de futuras misiones y una agenda internacional que prevé nuevos encuentros para implementar soluciones efectivas en el territorio español y asiático.