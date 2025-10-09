Aceites Abril homenajea a los oleiros gallegos con su nueva campaña “Somos de Oleiros”

La compañía ourensana rinde tributo a uno de los oficios más antiguos e identitarios de Galicia dentro de su serie “Haciendo Mejores a los Mejores”

Aceites Abril pone en valor el patrimonio gallego y renueva su compromiso con la tradición a través de “Somos de Oleiros”, la nueva campaña lanzada este mes de octubre. Con ella, la marca ourensana rinde homenaje al oficio de los oleiros, una artesanía milenaria que forma parte del alma de Galicia.

La alfarería gallega, estrechamente ligada al hogar y al mundo rural, ha sido durante siglos una herramienta esencial en la vida doméstica y agrícola. Los oleiros moldearon el barro para crear utensilios indispensables, transmitiendo su saber de generación en generación. Hoy, esa tradición sigue viva en enclaves como Buño (A Coruña), Niñodaguia (Ourense) o Meder, en Salvaterra do Miño (Pontevedra), donde el barro continúa siendo símbolo de identidad, memoria y resistencia.

La campaña da voz a cinco artesanos que representan la continuidad de este oficio:

Antonio Pereira “O Rulo” , de Alfarería Rulo (Buño), sexta generación de una familia que ha llevado el barro gallego al diseño contemporáneo.

Pablo Rodríguez, de Risco Estudio (Buño) , diseñador y artesano que une arte y tradición en una propuesta entre la tierra y la vanguardia.

María Canedo, de Feituras (Buño) , que rescata la memoria de las mujeres que durante generaciones trabajaron en la sombra para transformar esa herencia en creación.

Alejandro Añón, de Alfarería Añón (Meder), heredero de una tradición familiar con raíces en Buño.

José Vázquez, de Alfarería Agustín (Niñodaguia), guardián de un saber que convierte el caolín en luz y color.

Tradición, identidad y futuro

“Somos de Oleiros” reivindica la artesanía como motor cultural y humano, y la importancia de preservar los oficios tradicionales como parte del ADN gallego. Desde Aceites Abril recuerdan que “es necesario volver a conectar con los orígenes y poner en valor a las personas que mantienen vivo este legado”. Los oleiros, afirman, “son una de las formas más puras de memoria colectiva y sostén de la identidad de Galicia”.

La iniciativa continúa la senda de anteriores campañas de la serie “Somos de…” —dedicadas al Entroido, las Redeiras, las Cantareiras, las Sardiñas o el Samaín—, con las que Aceites Abril visibiliza la riqueza cultural y humana de Galicia. Con “Somos de Oleiros”, la compañía ourensana reafirma su compromiso con el territorio, la artesanía y el saber hacer tradicional. Porque, como recuerdan desde la marca, “en el barro, al igual que en el aceite, la esencia está en el origen”.