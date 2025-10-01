Empresarias Galicia reúne en Vigo a referentes del deporte, la tecnología, el cine y la comunicación

El próximo 21 de octubre, Vigo se convertirá en el epicentro del liderazgo femenino y la innovación con la celebración del IX Congreso Empresarial de Empresarias Galicia, bajo el lema “Acción e Implicación”. Una cita que se ha consolidado como referencia en el calendario autonómico y que reunirá a cientos de empresarias, directivas y profesionales dispuestas a liderar desde el compromiso y la acción.

La junta directiva de Empresarias Galicia vuelve a reunir en esta edición un panel de ponentes de primer nivel que representan sectores estratégicos como la computación cuántica, el audiovisual, el deporte de élite, la sostenibilidad o la comunicación de alto impacto.

El programa arrancará con una charla a cargo de Desirée Vila, atleta paralímpica y referente internacional en resiliencia, que compartirá cómo transformar la adversidad en un motor vital. La jornada estará conducida por la periodista Paula Montes.

Entre las voces destacadas que participarán en la cita figuran:

Lucrecia García, CEO de El Kiriko y socia de proyectos turísticos como Lighthouse Baiona y Faro Silleiro Boutique Hotel.

Almudena Justo, directora del Centro Internacional de Computación Cuántica de Fujitsu, que proyectará una mirada al futuro tecnológico desde Galicia.

Emma Lustres, productora y cofundadora de Vaca Films, responsable de títulos como Celda 211 y Clanes, quien analizará los retos de emprender en la industria audiovisual.

Noema Paniagua, directora general de Moda Re-, referente en economía circular aplicada al sector textil.

Carmen Rodríguez, vicepresidenta de CLUN (Feiraco, Clesa y Unicla), con una ponencia sobre innovación y cooperativismo rural.

Almudena Vázquez, responsable de ventas de IKEA en Galicia, que abordará el papel del factor humano en la cultura corporativa de la multinacional.

Mercedes Toscano, cofundadora y CFO de Minimelis.

El congreso también contará con las intervenciones de Élia Guardiola, y Eliana Oliveros, CEO de Kamuk, que aportarán claves sobre liderazgo con propósito y comunicación auténtica.

Cierre y actividades paralelas

La clausura correrá a cargo de Mónica Galán Bravo, reconocida especialista en oratoria en español, que presentará su Método BRAVO para hablar en público con seguridad y persuasión.

Además de las ponencias, el evento incluirá talleres prácticos sobre inteligencia artificial, organización empresarial, presupuestos y liderazgo ágil. También habrá espacios de networking, zona expositora y un almuerzo diseñado para potenciar las conexiones entre las asistentes.

El IX Congreso Empresarial de Empresarias Galicia se presenta como una plataforma única para visibilizar el talento femenino, fomentar la innovación empresarial y promover el empoderamiento económico de las mujeres en Galicia.