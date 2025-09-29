Presentan en Vigo un proyecto para la supervisión y el mantenimiento autónomo de parques eólicos marinos

El Galician Offshore Energy Group de la Asociación de Industrias del Metal y Tecnologías Asociadas de Galicia (GOE-Asime) ha presentado este lunes el proyecto MARina Offwind, una iniciativa para la supervisión y mantenimiento autónomo de parques eólicos marinos.

Según informa Europa Press, está desarrollado por el consorcio Head Up Services y Mar Technologies 5.0 y se trata de una plataforma tecnológica integral concebida para digitalizar y automatizar las operaciones de mantenimiento y supervisión en parques eólicos marinos (offshore).

Esta tecnología integra sistemas avanzados de videovigilancia, sensorización inteligente, comunicaciones satelitales y vehículos autónomos no tripulados (drones aéreos, drones submarinos y pequeños barcos).

Tal como han indicado los impulsores, el sistema está diseñado tanto para parques en operación como para estudios de posicionamiento y planificación de nuevas instalaciones, "consolidando a Galicia como líder en innovación y desarrollo tecnológico en la industria eólica marina".

"MARina Offwind no solo transforma la gestión de los parques eólicos marinos, marca un hito en innovación, seguridad y sostenibilidad. Pasamos de operaciones intensivas con buques a operaciones inteligentes y autónomas, con datos en tiempo real, menos riesgos para las personas, menos costes y más disponibilidad", han apuntado desde el consorcio.

En concreto, Andrés Álvarez, desarrollador de Negocio en Head Up Services, ha puesto en valor este proyecto, reivindicando que permitirá tener datos "objetivos" sobre ciertos parámetros que interfieren en los parques, destacando que implicará una reducción de costes operativos "significativa".

En la misma línea ha hablado el consejero delegado de Mar Technologies 5.0, Isidro Fernández, quien ha dicho que se trata de una iniciativa "tremendamente potente" para la eólica marina, subrayando la importancia de Galicia en el sector, que podrá ser "punta de lanza".

Subastas

Precisamente este lunes el GOE-Asime se ha reunido para analizar el estado de los proyectos actuales, indicando que en la actualidad en Europa solo hay capacidad para proveer a un 50% de todos los parques eólicos marinos que se planean desarrollar, "y la industria gallega está ya muy bien posicionada a nivel internacional".

Al respecto, al inicio de la jornada, el secretario general de Asime, Enrique Mallón, ha insistido en pedir al Gobierno que apruebe la primera subasta de parques eólicos offshore, alertando del "riesgo claro" de perder inversiones si esto no ocurre lo antes posible.

Mallón ve "indispensable" que esta iniciativa se desarrolle en un periodo breve de tiempo, pidiendo además al Ejecutivo que paralelamente mejore las vías de canalización, siendo necesaria una "inversión millonaria" para evacuar la energía.