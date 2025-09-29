Estos son los candidatos a la XX edición de los Premios Aje Vigo

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo y Sur de Pontevedra entregará este martes, 30 de septiembre, los premios a Joven Empresario/a y a la Iniciativa Emprendedora en una gala que se celebrará a las 18:30 horas, en el auditorio de la Zona Franca de Vigo.

Un total de 14 candidaturas optan a una nueva edición de estos premios, que también conceden dos accésits, Innovación y Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Estas candidaturas dibujan el mapa del nuevo emprendimiento joven: proyectos como un clásico vigués convertido en franquicia; tecnología al servicio del textil; una empresa de drones, negocios de proximidad para acompañar a empresas, servicios de ocio y bienestar o escuelas infantiles que aplican métodos alternativos al tradicional.

Candidatos Premio Joven Empresario

Datcisions

Laboris Legal

Skeirrum

Papos

Uxía Román Fisioterapia y Osteopatía

VigSecDrone

Vinak

Candidatos Premio Iniciativa Emprendedora