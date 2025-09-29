Scientific Videogames y Salitre Joyas, ganan los XIX Premios AJE Vigo 2025

Scientific Videogames y Salitre Joyas, ganan los XIX Premios AJE Vigo 2025 Cedida

Empresas

Estos son los candidatos a la XX edición de los Premios Aje Vigo

Un total de catorce nominados, siete en la categoría Premio Joven Empresario y otros siete para el Premio Iniciativa Emprendedora, optan a estos galardones en la gala que se celebrará mañana, martes 30 de septiembre a las 18:30 horas, en el auditorio de la Zona Franca de Vigo

Información relacionada: Scientific Videogames y Salitre Joyas, ganadores de los XIX Premios AJE Vigo 2025

Publicada

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo y Sur de Pontevedra entregará este martes, 30 de septiembre, los premios a Joven Empresario/a y a la Iniciativa Emprendedora en una gala que se celebrará a las 18:30 horas, en el auditorio de la Zona Franca de Vigo.

Gael García, durante la presentación de un acto del Centenario.

Un total de 14 candidaturas optan a una nueva edición de estos premios, que también conceden dos accésits, Innovación y Responsabilidad Social Empresarial (RSE).

Estas candidaturas dibujan el mapa del nuevo emprendimiento joven: proyectos como un clásico vigués convertido en franquicia; tecnología al servicio del textil; una empresa de drones, negocios de proximidad para acompañar a empresas, servicios de ocio y bienestar o escuelas infantiles que aplican métodos alternativos al tradicional.

Candidatos Premio Joven Empresario

  • Datcisions
  • Laboris Legal
  • Skeirrum
  • Papos
  • Uxía Román Fisioterapia y Osteopatía
  • VigSecDrone
  • Vinak

Candidatos Premio Iniciativa Emprendedora

  • Adleta Solutions
  • Andrea Costa Amorín
  • AP Asesoría
  • ASES Asesores
  • Barre The Club
  • Ohana Escuela Infantil
  • Porriservi.