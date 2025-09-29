Estos son los candidatos a la XX edición de los Premios Aje Vigo
Un total de catorce nominados, siete en la categoría Premio Joven Empresario y otros siete para el Premio Iniciativa Emprendedora, optan a estos galardones en la gala que se celebrará mañana, martes 30 de septiembre a las 18:30 horas, en el auditorio de la Zona Franca de Vigo
La Asociación de Jóvenes Empresarios de Vigo y Sur de Pontevedra entregará este martes, 30 de septiembre, los premios a Joven Empresario/a y a la Iniciativa Emprendedora en una gala que se celebrará a las 18:30 horas, en el auditorio de la Zona Franca de Vigo.
Un total de 14 candidaturas optan a una nueva edición de estos premios, que también conceden dos accésits, Innovación y Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Estas candidaturas dibujan el mapa del nuevo emprendimiento joven: proyectos como un clásico vigués convertido en franquicia; tecnología al servicio del textil; una empresa de drones, negocios de proximidad para acompañar a empresas, servicios de ocio y bienestar o escuelas infantiles que aplican métodos alternativos al tradicional.
Candidatos Premio Joven Empresario
- Datcisions
- Laboris Legal
- Skeirrum
- Papos
- Uxía Román Fisioterapia y Osteopatía
- VigSecDrone
- Vinak
Candidatos Premio Iniciativa Emprendedora
- Adleta Solutions
- Andrea Costa Amorín
- AP Asesoría
- ASES Asesores
- Barre The Club
- Ohana Escuela Infantil
- Porriservi.