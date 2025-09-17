La viguesa Kreios Space, la primera empresa española con inversión del fondo de innovación de la OTAN

La startup aeroespacial Kreios Space, fundada en Vigo en 2021 y especializada en satélites de muy baja órbita (VLEO), ha cerrado una ronda de inversión semilla de ocho millones de euros. Este dinero ha sido aportado en su mayoría por NATO Innovation Fund —fondo de innovación de la OTAN—.

De esta forma, la empresa viguesa es la primera compañía española en recibir este tipo de inversión por parte de la Alianza Atlántica. La operación también ha contado con el respaldo de inversores que ya habían apoyado a Kreios Space, entre ellos Xesgalicia, Grow Venture Partners y Tasivia Global.

Kreios Space protagoniza así un hito para la innovación aeroespacial gallega y sitúa a la comunidad en el mapa del sector a nivel europeo. Además, refuerza su apuesta estratégica por la defensa y la seguridad como motor de empleo cualificado.

"Esto supone un reconocimiento a la estrategia que la Comunidad Autónoma ha impulsado en los últimos años para consolidarse como hub de innovación aeroespacial en Europa", han indicado desde Kreios Space.

¿Qué fabrica Kreios Space?

La empresa se fundó en 2021 por Adrián Senar, Jan Mataró, Francisco Boira, Adrià Barceló, Max Amer y Francisco Bosch. En concreto, desarrolla satélites que orbitan más bajo de lo normal, impulsados por su sistema de propulsión propio.

Este sistema permite operar a unos 200 kilómetros de la Tierra, una altitud que antes se consideraba imposible debido a la resistencia atmosférica. Los satélites usan el propio aire atmosférico como combustible, por lo que pueden permanecer en órbita durante años en lugar de días.

Además, los satélites VLEO capturan imágenes con una resolución tres veces superior a los satélites actuales, ofreciendo beneficios en aplicaciones que van desde la detección de incendios hasta la protección de infraestructuras críticas. Este sistema también reduce la dependencia europea con Estados Unidos.

Kreios Space, cuenta actualmente con 17 empleados, de los cuales la mitad son gallegos, algunos de ellos retornados tras desarrollar sus carreras fuera. El 80% de las contrataciones corresponden a ingenieros y técnicos altamente cualificados, y la compañía tiene abiertas siete posiciones más en Vigo.