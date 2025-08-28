El sindicato Comisiones Obreras denuncia "opacidad" en la seguridad laboral de ENCE

El sindicato Comisiones Obreras ha denunciado este jueves, en rueda de prensa, la situación "crítica y deliberadamente silenciada" que viven los trabajadores de las empresas auxiliares en la planta de ENCE en Pontevedra.

Por su parte, consultada por Europa Press, Ence ha defendido que la prevención de riesgos laborales es una "prioridad absoluta" para la compañía y recuerdan que la inversión en seguridad por parte de la compañía, en 2025, asciende a 9,1 millones de euros.

La denuncia del sindicato ha sido expuesta este jueves en rueda de prensa, donde han intervenido el secretario general de CCOO, Omar Vázquez; la responsable de la Federación de Industria, Carmela Villaverde; y el miembro de la ejecutiva de dicha federación, Antonio Carballal.

Según el sindicato, en lo que va de año se han producido tres accidentes laborales graves entre operarios de contratas, sin que ninguno de ellos haya trascendido públicamente, "se tapa o incluso se falsea el lugar donde ocurrió". Tampoco figuran en la estadística oficial de siniestralidad de la empresa debido a que no se trata de personal directo.

Los portavoces sindicales apuntaron directamente a la dirección de ENCE y a su departamento de mantenimiento, a quienes acusan de fomentar el "miedo" entre el personal subcontratado.

Según afirmaron los representantes sindicales, "existe una actitud coaccionadora" que produce "miedo a declarar un accidente", a acudir al servicio médico de la fábrica o a decir dónde se produjo, por las sanciones disciplinarias que sufren a través de las contratas, desde económicas hasta expulsión de fábrica, según señalaron.

"Represalia sindical constante"

Comisiones Obreras ha asegurado que "el Departamento de Prevención y la Dirección se dedican obsesivamente a cazar trabajadores", buscando sanciones individuales por no utilizar bien los EPIs y "justificar así la falta de medidas de seguridad colectiva ante riesgos más que previsibles".

También señalan al Departamento de Mantenimiento por ejercer una "represalia sindical constante" contra los delegados y el personal que denuncian irregularidades o situaciones de riesgo, "con la total complicidad de las empresas a las que adjudican las contratas".

Además, denunciaron que el personal auxiliar trabaja en condiciones precarias, con escasos recursos preventivos, equipos de protección inadecuados e incluso teniendo que costearse su propia ropa de trabajo.

Durante la rueda de prensa se detallaron los tres accidentes graves ocurridos en 2025, uno de ellos una caída desde altura de un trabajador de una subcontrata portuguesa, con múltiples costillas fracturadas tras impactar contra un murete en la depuradora. Otro operario sufrió quemaduras por arco eléctrico durante labores de mantenimiento. La ropa que llevaba no ofrecía protección adecuada frente a este riesgo.

El tercer accidente laboral ocurrió "hace unos días", un trabajador fue aplastado contra una viga por la plataforma elevadora que utilizaba. Le produjo varias lesiones graves. Apuntan que "este caso es especialmente sangrante" porque "la máquina fue manipulada después del accidente", lo que ha generado sospechas sobre su estado previo.

Los sindicalistas recordaron además casos anteriores, como un accidente durante la huelga del metal de 2023 donde un trabajador sufrió quemaduras en la cara sin que se registrara oficialmente el incidente.

CCOO también ha acusado a la empresa Eulen, una de las contratas de ENCE, de discriminación salarial por razón de género. Según explicaron, a las mujeres de la plantilla se les habría denegado un complemento de peligrosidad que sí perciben sus compañeros varones, incluidos aquellos que no desarrollan tareas de riesgo.

El sindicato calificó la situación de "aberrante" y responsabilizó directamente a ENCE por permitir un "entramado mafioso de contratas" que opera con "total impunidad".

CCOO ha anunciado que continuará visibilizando esta problemática y denunciará "por todas las vías posibles" las situaciones de inseguridad, precariedad y represión sindical en la planta. Hicieron un llamamiento a todos los trabajadores auxiliares a contactar con los representantes sindicales ante cualquier situación de riesgo.

Postura de ENCE

La compañía ha remarcado en el comunicado que los criterios de prevención "son comunes" tanto para el personal propio como para el externo.

Además, apuntan que las estadísticas de PRL recogen tanto los indicadores propios como los referidos a las empresas auxiliares.

También han apuntado que la planta de Ence en Pontevedra tiene un índice de frecuencia de 0,86, frente a las 18,96 veces del sector y las 27,8 veces de la industria en España, así como que todos los accidentes han sido comunicados y han sido investigados siguiendo el protocolo interno de la compañía.

En dicha investigación, apuntan, están involucrados e informados, en todo momento, las áreas de prevención, los mandos de las áreas y las empresas afectadas. También se incluye a la representación legal de los trabajadores.

Respecto a las inversiones, destacan que han invertido más de 200 millones de euros en su biofábrica de Pontevedra en los últimos diez años, es decir, en el periodo comprendido entre 2015 y 2024. Más del 40% de dicha inversión ha estado focalizada en mejoras de la eficiencia en las instalaciones, en tanto que, el área de Sostenibilidad, con actuaciones medioambientales y vinculadas con seguridad, ha concentrado más del 35% de estas partidas de inversión. El resto de la inversión ha estado destinada a mantenimiento y reposiciones.