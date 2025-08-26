La startup gallega Vanetta Food suma a BeFuture Invest como nuevo aliado para su expansión

Vanetta Food, la startup gallega de foodtech especializada en platos 100% vegetales y ricos en proteína, ha cerrado una ampliación de capital con la que eleva en un 70% su valoración respecto al año anterior. En la operación se incorpora como nuevo socio la sociedad inversora gallega BeFuture Invest, propietaria también de la empresa Kelea, con el objetivo de impulsar la estrategia de crecimiento de la compañía.

Con esta inversión, Vanetta refuerza su posición como alternativa de referencia en la restauración plant-based, apostando por un modelo diferencial que se aleja de los ultraprocesados habituales (nuggets, salchichas o hamburguesas) para recuperar la tradición culinaria en recetas vegetales de alto valor nutricional.

“Este respaldo nos permite acelerar el desarrollo de nuevos productos y seguir demostrando que la proteína vegetal puede conquistar la hostelería sin perder ni sabor ni autenticidad. El crecimiento en valoración refleja la confianza del mercado en nuestro modelo”, señala Águeda Ubeira, CEO de Vanetta.

Fundada en 2023, Vanetta Food nace con el propósito de contribuir a una alimentación sostenible y vegetal, ofreciendo productos de alta calidad y proteína 100% plant-based. Su propuesta combina tradición culinaria gallega con innovación alimentaria, ofreciendo una alternativa real a los platos cárnicos en la restauración.

Águeda, de Vanetta Food

"Esta startup gallega está llamada a jugar un papel clave"

Ahora, esta compañía busca dar un impulso a su crecimiento de la mano de BeFuture Invest, una sociedad inversora gallega propietaria de la consultora organizativa y tecnológica Kelea, especializada en proyectos de innovación y transformación empresarial. Su filosofía se centra en impulsar compañías con alto potencial de crecimiento y un impacto positivo en la sociedad.

Por su parte, desde BeFuture Invest destacan el potencial de la compañía en un sector en plena transformación: “Vanetta encaja con nuestra visión de invertir en proyectos innovadores con impacto real en la sociedad y con un fuerte compromiso con la sostenibilidad. La demanda de alternativas nutritivas y responsables es imparable, y creemos que esta startup gallega está llamada a jugar un papel clave”, afirma Óscar Naveiras, socio de BeFuture Invest.

La entrada de capital permitirá a Vanetta ampliar su capacidad productiva, reforzar su presencia en el canal HORECA y consolidar su estrategia de I+D orientada a democratizar la proteína vegetal en la restauración.