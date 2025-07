Primera jornada de O Encontro: "Galicia lo tiene todo para ser atracción económica y empresarial"

El Pabellón de Congresos y Exposiciones de A Toxa acogió durante la jornada de este jueves la quinta edición de O Encontro, el foro empresarial y tecnológico de referencia en el que confluyen el ecosistema empresarial, el mundo académico y el sector público gallego con el objetivo de poner a Galicia en el centro del diálogo sobre desarrollo económico en un contexto global.

El foco de esta edición está puesto en la temática Galicia: Economía Aberta, abordando en mesas y ponencias el impacto económico actual en la comunidad. En esta línea, se trataron cuestiones clave sobre internacionalización, innovación, sostenibilidad y colaboración público-privada, con el objetivo de identificar oportunidades que refuercen la posición de Galicia en un entorno global en constante cambio.

La edición de este año es la más ambiciosa hasta la fecha, con la participación de cerca de 100 líderes empresariales, institucionales y tecnológicos, y una asistencia que superó los 400 invitados.

Retos y oportunidades de Galicia

El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, José González, en O Encontro

Durante todo el día se abordaron los retos y oportunidades de Galicia en el escenario internacional. La jornada inaugural contó con cinco discursos de apertura que pusieron el foco sobre los desafíos para el ecosistema empresarial gallego. El primero estuvo a cargo de Juan Martín Rodríguez, director de O Encontro y profesor de Cesuga, quien desgranó los retos para la capacidad económica y de exportación gallega, así como para la inversión de capital extranjero en Galicia.

Le siguió el discurso de Juan Vieites, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia; quien insistió en que "Galicia lo tiene todo para ser un polo de atracción económica y empresarial de primer nivel". Sin embargo, Vieites apuntó que la comunidad gallega está en un momento crucial. "Lo que hagamos ahora determinará nuestro lugar en el mapa económico de los próximos 20 o 30 años", adelantó. En esta línea, aseguró que la Confederación de Empresarios de Galicia va a seguir trabajando codo a codo con todos los actores para construir una comunidad abierta, ambiciosa y competitiva.

También realizó un discurso inaugural el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración de la Xunta de Galicia, José González, quien hizo hincapié en la presencia internacional de Galicia y en la situación actual del mercado laboral gallego. Los otros dos discursos inaugurales estuvieron a cargo de la rectora de la Universidad San Jorge, Silvia Carrascal; y de la vicepresidenta del Parlamento de Galicia, Elena Candia.

Una vez finalizados, dio comienzo la primera mesa redonda titulada Estrategia de acceso a mercados internacionales. En ella participaron el director general de Nauterra, Enrique Orge; la CEO de Xeal, María Couto; y el presidente de Iberconsa, Alberto Freire. La mesa estuvo moderada por el socio director Galicia de PwC, Juan Carlos Ramos.

El grupo de debate arrancó con una pregunta directa y estrechamente relacionada con la temática de este año de O Encontro: "¿Galicia es una economía abierta?". La respuesta es clara y la dio Juan Carlos Ramos: sí. Uno de los motivos que dio el moderador para su respuesta es la amplia presencia de la comunidad en los mercados internacionales.

Con ello, presentó a los ponentes, quienes representan la capacidad de diferentes empresas para competir en entornos complejos. El primero en tomar la palabra fue Alberto Freire, quien habló sobre la faceta internacional de Iberconsa. El siguiente en intervenir fue Enrique Orge, quien compartió con los asistentes la historia de Nauterra y su experiencia en los mercados internacionales. Por el contrario, María Couto habló sobre cómo atraer capital extranjero para seguir creciendo.

A continuación, la jornada continuó con una entrevista al conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, sobre los desafíos del mercado laboral y la posibilidad de atraer el talento internacional. Al respecto, José González habló sobre el interés de la Xunta de atraer comercio internacional y conseguir el retorno de gallegos afincados en el extranjero. En cuanto a atraer talento extranjero, el conselleiro confesó que lo principal es ofrecer oportunidades para los gallegos que se encuentran en paro antes de pensar en emplear a extranjeros.

Entrevista al conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González Treintayseis

Finalizada la entrevista, arrancó una mesa moderada por el profesor del Cesuga, Carlos Paz Miño, y habló sobre El contexto geopolítico: las oportunidades y desafíos en mercados clave. En ella compartieron opiniones y experiencias el director de estrategia de Hijos de Rivera SAU, Jorge Montero; el CEDO de sg tech, Alfredo Castro; el CEO de Baikal, Emiliano Chamorro; y el CEO de Raiola Networks de Álvaro Fontela.

El siguiente grupo de debate fue Iniciativas tecnológicas que generan valor y atraen talento a Galicia, moderada por el CIM Director de Mestrelab Research, Pablo Álvarez Freire. Participaron el director general de Ednon, Javier Atán Castro; la directora de GAIN, Carmen Cotelo; el director general de Gradiant, Luis Pérez Freire; y la directora internacional de Quantum Center en Fsas Technologies (Fujitsu), Almudena Justo Martínez.

Después de debatir sobre las iniciativas gallegas, Pablo Álvarez apuntó a un sector clave en el que Galicia puede ser líder. "Tenemos una oportunidad muy importante que es el sector de las ciencias de la vida, podemos convertirnos en un área de referencia a nivel mundial. Tenemos la capacidad y el talento para hacerlo, pero lo único que falta para que esto suceda es atraer al sector privado", dijo.

La última mesa de la mañana corrió a cargo del CEO de Zendal, Andrés Fernández; el CEO de Terras Gauda, Antón Fonseca; la presidenta de Hermasa, Sara Rodríguez; y el consejero delegado de Inturasa Pérez Rumbao, Emilio Pérez Bellido. Moderada por la presidenta del Círculo de Empresarios de Galicia, María Borrás, la charla giró en torno a La apertura económica desde el enfoque empresarial.

En un entorno económico cada vez más competitivo, la mesa destacó la importancia de la apertura de las empresas gallegas hacia el exterior. En este sentido, los ponentes compartieron su visión sobre cómo abrir las empresas gallegas al exterior, siempre manteniendo sus valores y esencia.

"Las personas son las que dan forma a las empresas"

Tras un pequeño parón, la jornada continuó a las 15:30 horas con la mesa redonda La internacionalización del talento. Moderada por el chief business officer de sg tech, Aiman Cheikhi; compartieron opiniones la adjunta a la presidencia de la Fundación Venancio Salcines, Adriana Colmenares; el senior executive client engagement España en Michael Page, Manuel Fidalgo; el director general internacional de Estrella Galicia, Aitor de Artaza Montero; y el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández.

En este contexto, el secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais puso el foco en la importancia de internacionalizar a los profesionales gallegos. "Debemos provocar que las personas salgan, conozcan otras culturas, se internacionalicen, pero después vuelvan", dijo. Asimismo, puso en valor el Programa Retorna, una iniciativa promovida por la Xunta que brinda al medio millón de gallegos que residen actualmente en países latinoamericanos una oportunidad para regresar a Galicia.

Como contrapunto, Aitor de Artaza Montero habló sobre la internacionalización del talento en una empresa privada. El director general internacional de Estrella Galicia aseguró que la empresa invierte mucho tiempo yendo a otros países y y formando talento. "Tenemos un muy buen producto, del que estamos muy orgullosos, pero las personas son las que le dan forma", aseguró.

Le siguió el grupo de debate Sostenibilidad como ventaja competitiva en el que participaron el director de calidad y medioambiente de Vegalsa-Eroski, Ricardo Castro; el gerente de Sostenibilidad de ENCE, Isabel Prado; el CEO de PERC Spain, Ana Belén Noriega; y el responsable de medio ambiente de Cobre San Rafael, Constantino Penedo Ferreiro. Fue moderado por el presidente del Clúster de Comunicación, Alberto Garnil.

La inteligencia económica como valor estratégico para la empresa, una entrevista al presidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, Antonio Bonet; fue lo siguiente en la programación del congreso.

Una vez finalizada arrancó la última mesa redonda del día: El CIO como líder estratégico en la expansión global: Tecnología e innovación al servicio de la internacionalización. En la charla participaron el CIO de Iberia B. Braun Group en Barcelona, Albert Almajano; el CISO Ferrovial Energy and Global Head of OT Cibersecurity Ferrovial Group, Enrique Miranda; la CIO de Oxfam Intermon en Barcelona, Rosa Cortada; y la directora de transformación y proyectos de Mutua Madrileña, Judith Gil López. El encargado de moderar fue el CEO de Cionet Spain & Iberoamérica, Bruno Méndez.

La jornada finalizó con la entrega de los premios Arquitectura en Madera Cesuga.

Sala Cesuga: una mirada hacia la innovación

Mesa redonda 'La inteligencia económica y tecnológica como valores estratégicos' Treintayseis

De manera paralela, durante toda la jornada se llevaron a cabo mesas y ponencias en la sala Cesuga, centrada en la innovación y la digitalización en el ecosistema empresarial gallego. La primera de las mesas siguió la temática de La inteligencia económica y tecnológica como valores estratégicos.

Estuvo moderada por el CEO de Cionet Spain & Iberoamérica, Bruno Méndez. En ella participaron el Managing Director de Cionet Industry X, José Luis Casal; el presidente de EMEA Neoris, Luis Álvarez Satorre; el presidente del Consejo General de Colegios de Informática de España y presidente del Colexio Profesional de Enxeñeiros de Informática de Galicia, Fernando Suárez Lorenzo; y la directora general de RDT en Madrid, Silvia Roldán.

La siguiente mesa redonda recibió el nombre de Comunicar Galicia: estrategias desde la identidad, el territorio y la innovación del clúster de la comunicación. En ella participaron el director de Turismo de Galicia, José Manuel Merelles; la DirCom de Profand, María Montero; el director de Marketing de Bodegas Martín Codax, Jorge Pallarés; y el director creativo de Recados Carmen, Isaac González. La mesa fue moderada por Carmen Prol, miembro del gabinete de prensa del Clúster de Comunicación.

La tercera de las mesas de esta primera jornada recibió el título de Nuevos caminos para crecer a través de los mercados de capitales: la experiencia gallega. Moderada por el director de Estrategia Financiera del Grupo Puentes, Fernando Guldrís; contó con la participación del consejero delegado de Optare Solutions, Luis Álvarez-Sestelo, el CFO de Greenalia y Miembro de la Junta Directiva del IEA en Galicia, Antonio Fernández Montells; la consejera de ALTIA y Miembro de la Junta Directiva del IEA en Galicia, Teresa Mariño; y la presidenta del Instituto Español de Analistas de Galicia, Inés Salcines.

Tras un breve receso, la innovación volvió a la sala Cesuga a las 16:45 horas de la mano de la mesa redonda Galicia: reino de la moda. Moderada por la CEO de Boutique Pilar y Carmen, Carmen No Varela; en ella se debatió sobre la innovación en el panorama de la moda. Participaron la directora comercial para España de Lion Of Porches, Elena Villanueva Alvariño; la founder & CEO of Hangover Fashion, Estela Rodríguez Gil; y el presidente de Cointega, Javier Guerra.

Los tres ponentes debatieron sobre los desafíos del fashtfashion y la responsabilidad del consumidor a la hora de elegir los productos que consume. En este sentido se habló de las dificultades de las empresas textiles españolas para competir con los gigantes chinos que ofrecen prendas a muy bajo coste.

La sala Cesuga fue clausurada por la ponencia Casa Outeiro: la primera bodega tokenizada del mundo.

Casa Outeiro: la primera bodega tokenizada del mundo

Juan Luis Vázquez, CEO y Cofounder de Casa Outeiro Treintayseis

La última de las ponencias de la primera jornada de O Encontro en la sala Cesuga estuvo a cargo de Juan Luis Vázquez, CEO y Cofounder de Casa Outeiro. La bodega Casa Outeiro, propiedad de la firma Tourgalia fue la primera de todo el mundo en recurrir a los tokens para financiar la reconversión de una casa del siglo XIV en ruinas, en hotel, espacio gastronómico y ente dinamizador de la economía local.

Se trata de un proyecto nacido en Galicia y que está atrayendo todas las miradas a nivel internacional. Durante la intervención se abordó cómo la tecnología puede transformar incluso los sectores más tradicionales. Vázquez explicó que Casa Outeiro no es una start up, si no un sueño: "un sueño de que es posible volver a vivir Quiroga y su entorno", dijo.

Pero, además, hizo énfasis en que Casa Outeiro es el único viñedo circular del mundo, por lo que contiene todas las orientaciones posibles. Además, la altitud de la zona y el tipo de suelo son otros factores que aumentan la variedad de sus vinos. De esta forma, en la bodega se cosechan ocho variedades de uva autóctonas diferentes.

Pero más allá de los viñedos, la restauración de la casa busca generar una comunidad. Una forma de conseguirlo es gracias a la tokenización, ya que pequeños usuarios pueden invertir en la empresa: la compra de un token equivale a la compra de 20 hectáreas.