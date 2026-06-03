Zona Franca de Vigo y Xunta respaldaron 14 proyectos en la octava edición de VíaGalicia

Vía Galicia, la aceleradora de empresas de la Zona Franca de Vigo y de la Xunta de Galicia, ha cerrado su octava edición tras respaldar un total de 14 innovadores proyectos. Durante estos últimos 365 días se ha proporcionado la formación y tutorización necesaria a las startups seleccionadas para convertir buenas ideas en iniciativas empresariales.

Por otro lado, las empresas participantes contaron con una subvención a fondo perdido de 25.000 euros para arrancar su proyecto. Lo anterior, más un fondo de 1,5 millones de euros, al que tendrán acceso las startups invertibles y con mayor potencial para avanzar en crecimiento y escalabilidad. El fondo está gestionado a través de las sociedades de capital riesgo Vigo Activo (Zona Franca) y XesGalicia (Xunta), impulsoras del programa.

ViaGalicia apoyó en sus ocho ediciones más de 250 proyectos, seleccionados entre más de 1.500 propuestas recibidas, y ha conseguido consolidarse como una de las principales aceleradoras de España, impulsando el desarrollo de productos y servicios de los más diversos sectores: desde la alimentación o el textil, a los sectores TIC, aeroespacial, o vinculados a la industria 4.0.

Según trasladan desde Zona Franca, los casos de éxito son muchos. Desde Alén Space, startup especializada en el lanzamiento de nanosatélites y convertida en una de las pioneras del sector emergente del New Space; Beta Implants, que lidera actualmente el mercado ibérico de prótesis animales y soluciones para el sector veterinario; Alice Biometrics, una solución innovadora de identificación biométrica; OpositaTest: plataforma líder en España en la preparación online de oposiciones; o VigSec-Drone: software para la gestión integral de espacios aéreos en los que operan UAS y aviación tripulada en operaciones de emergencia.

El parque empresarial de Zona Franca en Nigrán, acogió el acto de cierre de esta edición, contando con la presencia de todos los equipos participantes que, de la mano del delegado del Estado de la Zona Franca, David Regades, y de la directora del Igape, Covadonga Toca, recibieron sus diplomas y hablaron de sus proyectos que ahora pasan a formar parte del tejido empresarial de Galicia. Al acto asistieron también el alcalde de Nigrán, Juan González, la directora de Innovación del Igape, Rosa Méndez, y la delegada de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz.