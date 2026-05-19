De historias a aprendizaje: la plataforma de tres estudiantes de la UVigo que quiere cambiar las aulas

Tres estudiantes de la Universidad de Vigo han desarrollado una plataforma pedagógica diseñada para ofrecer soluciones de aprendizaje mediante la personalización de la enseñanza en educación infantil y primaria.

Los impulsores del proyecto, Anxo Lameiro, Marcos Martínez y Alejandro Sirvent -el primero estudiante de Ingeniería Informática y los otros dos de Biología- explican que, pese a no contar con formación específica en educación o pedagogía, la idea surgió de forma casual y les llevó a profundizar en bibliografía especializada sobre métodos de aprendizaje basados en cuentos.

"Marcos tiene un hermano pequeño al que siempre ayuda a estudiar, y se dio cuenta de que aprendía mucho mejor y más rápido cuando la información se presentaba en forma de historias", explica Alejandro. A partir de ese hallazgo, compartió la idea con Alejandro, quien comenzó a investigar en la literatura científica sobre los fundamentos del aprendizaje narrativo y comprobó que existía evidencia que lo respaldaba.

Con la idea ya perfilada, ambos decidieron que podía convertirse en una plataforma útil, y al no contar con conocimientos de programación, recurrieron a Anxo, amigo del instituto. "Él hizo realidad la idea", reconoce Alejandro.

De palabras a cuentos

Anxo explica que la plataforma, actualmente en fase de MVP (producto mínimo viable), cuenta con dos funcionalidades: modo rápido y modo guiado. "El modo rápido está pensado para docentes con experiencia en herramientas de inteligencia artificial, que sepan generar prompts", señala. Sin embargo, consideran que la opción más valiosa para el profesorado es el modo guiado.

En este modo, la plataforma realiza un breve cuestionario al docente sobre cómo quiere que sea la historia, los personajes, la localización y qué contenidos desea enseñar. Con esa información, el sistema genera un cuento en cuestión de segundos.

"Se trata de una herramienta muy simple e intuitiva, porque nuestro objetivo es eliminar toda fricción posible. Al final, el problema que queremos resolver es la falta de tiempo de los profesores para adaptar el contenido a los alumnos. Sería contraproducente no hacerlo así", explican.

Actualmente, el equipo se encuentra muy cerca de disponer de un prototipo funcional. "La herramienta que tenemos ahora ya es capaz de generar buenos resultados, pero todavía necesitamos perfeccionarla antes de su implementación en las aulas", señala Marcos.

El siguiente paso será desarrollar programas piloto para evaluar si la plataforma realmente mejora el rendimiento del alumnado. "Creemos que sí, pero debemos comprobarlo", apuntan.

De cara al futuro, los estudiantes esperan poder implementar su proyecto en las aulas y contribuir a mejorar el sistema de aprendizaje. Además, confían en que la iniciativa pueda convertirse en una oportunidad de negocio que les permita crecer profesionalmente.

Premio a la Innovación Tecnológica en la Educación

La plataforma ha sido recientemente premiada por el Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Galicia (CPEIG) por "representar de forma ejemplar el potencial transformador de la tecnología cuando se pone al servicio de la educación, la creatividad y las personas".

El presidente del CPEIG, Fernando Suárez, señala que este proyecto combina innovación, talento joven y una visión profundamente humanista de la inteligencia artificial, demostrando que Galicia cuenta con una generación de profesionales capaces de crear soluciones tecnológicas con un impacto real en la sociedad.

"Loomi apuesta por un uso responsable y útil de la inteligencia artificial, y evidencia que la tecnología no debe entenderse como un sustituto del trabajo docente, sino como un facilitador que ayuda a enriquecer los procesos educativos, a personalizar la enseñanza y a acercar nuevos recursos tanto al profesorado como a las familias", manifiesta.

Desde el CPEIG, destacan especialmente el valor del talento interdisciplinar que hay detrás de la iniciativa, uniendo conocimientos de biología, pedagogía e ingeniería informática para dar respuesta a un reto educativo actual mediante herramientas innovadoras y accesibles. "Proyectos como Loomi son un ejemplo de cómo la innovación tecnológica puede nacer desde el ámbito universitario y convertirse en un motor de transformación social, impulsando una educación más dinámica, inclusiva y adaptada a las necesidades de cada persona", celebra.

Los tres socios fundadores de Loomi recogerán el galardón en la gala de la 'XVIII Noche de la Ingeniería en Informática de Galicia' que se celebrará el 12 de junio en el Hotel OCA Porta do Camiño de Santiago.