El Congreso Horizonte 27 de Vigo pone el foco en la IA, la financiación y la sostenibilidad. Cedida

Vigo ha acogido este lunes el Congreso Horizonte 27, una cita organizada por AJE Vigo y sur de Pontevedra que recupera, trece años después, una jornada de referencia para el emprendimiento joven en la ciudad.

Durante la inauguración, la presidenta de la asociación, Águeda Ubeira, ha destacado que el regreso del congreso es una muestra de que "el emprendimiento está vivo" y ha recordado que en los últimos años la entidad ha duplicado el número de asociados. Ubeira también ha subrayado que, según las estadísticas, uno de cada tres jóvenes de entre 15 y 21 años piensa en emprender.

En la misma línea, la concejala de Emprego del Concello de Vigo, Ana Mejías, ha afirmado que "la salud del emprendimiento es buena" y reivindicó su papel en la economía local, recordando que el Concello apoyó el pasado año alrededor de 200 proyectos para contribuir a su impulso y consolidación.

El secretario xeral de Emprego e Relacións Laborais, Pablo Fernández, ha puesto el acento en el momento de transformación que atraviesa el tejido productivo. "Estamos viviendo una revolución de la productividad, en un cambio de era, y la clave es mirar un poco más allá", ha señalado.

Fernández ha defendido además la colaboración entre administraciones y asociaciones empresariales como una estrategia fundamental para crear lazos "entre lo público y lo privado" y acompañar especialmente a micropymes y autónomos.

Talleres y ponencias

A lo largo de la jornada, el congreso ha ofrecido distintos talleres y ponencias centrados en nuevas tecnologías, inteligencia artificial, redes sociales, sostenibilidad, subvenciones y financiación, áreas clave para quienes se enfrentan al arranque de un proyecto empresarial.

Entre los ponentes, Javi Díaz, especialista en inteligencia artificial, CPO de Feeberse y miembro de Innatial Developers y Mardy Bum, ha advertido de que "solo el 5% de las empresas están consiguiendo un valor transformador con la IA", pese al gran interés que despierta esta tecnología. "Hay mucho hype, pero poca realidad productiva. No hay prisa, aún están a tiempo si hacen las cosas bien", ha apuntado.

También ha participado Manuel Rivera, CEO del Grupo ABC, que ha animado a los asistentes a rodearse de un buen equipo y a emprender en ámbitos en los que se sientan cómodos e implicados.

Por su parte, Josep Casas, fundador y CEO de proyectos como Food For Joe, Europistacho y Real Ventures, ha defendido la innovación desde el arraigo, combinando las ventajas del territorio con las megatendencias globales. El congreso también ha contado con la intervención de Guille Bouzas, considerado por Forbes como el "rey del marketing digital", que comenzó a captar clientes con solo 16 años y se ha convertido en uno de los perfiles jóvenes de referencia en este ámbito.