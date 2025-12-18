El tomiñés Aitor Martínez, Premio Nacional de Artesanía 2025
Especializado en torneado de madera, el gallego ha sido reconocido en la Categoría de Producto
El artesano tomiñés Aitor Martínez ha sido galardonado con el Premio Nacional de Artesanía 2025 en la Categoría de Producto, distintivo otorgado por el Ministerio de Industria y Turismo. El gallego, especializado en torneado de madera, recibe el reconocimiento por su colección "Mundos".
Se trata de una propuesta elaborada en madera de freixo galego cuyas piezas, tal y como precisaron desde el Concello de Tomiño, "reflexionan de maneira poética sobre a diversidade e a conexión humana, integrando as imperfeccións naturais do material como un valor expresivo e identitario".
La regidora tomiñesa, Sandra González, puso en valor el galardón y resaltó el "orgullo" que supone para todo el municipio. "O seu traballo demostra que desde Tomiño pódese crear excelencia, innovar sen perder as raíces e levar o nome do noso concello ao máis alto a nivel estatal".
El premio también reconoce la apuesta del artesano por la sostenibilidad, pues empleó en su creación materia prima local.
Aitor Martínez ya recibió otros premios como el Premio Joven Promesa del Círculo Fortuny, en 2024. También fue finalista en el Premio Artesanía de Galicia y en el propio Premio Producto en ediciones anteriores.